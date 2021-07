Diretta/ Venezia Utrecht streaming video tv: preparazione in Olanda (amichevole)

DIRETTA VENEZIA UTRECHT: INIZIANO LE AMICHEVOLI IN OLANDA!

Venezia Utrecht, in diretta sabato 31 luglio 2021 alle ore 20.00 presso lo Stadion Galgenwaard di Utrecht, sarà la prima amichevole del periodo di preparazione precampionato che il Venezia affronterà in Olanda, primo di tre impegni fissati in calendario. Martedì 3 agosto, alle ore 16 amichevole con il Twente al De Grolsch Veste di Enschede, quindi venerdì 6 agosto alle 18.30’ultimo test in programma contro il Groningen presso l’Euroborg, stadio della cittadina olandese. Finora gli arancioneroverdi di Paolo Zanetti, dopo la promozione in Serie A ottenuta dopo ben 19 anni di attesa, hanno affrontato solo test con formazioni dilettantistiche, come il 14-0 rifilato al Valboite. Questi test internazionali in Olanda saranno sicuramente utili per iniziare a capire lo spessore dei lagunari in vista del prossimo campionato di Serie A, sempre attenendo novità dal mercato. L’Utrecht è una formazione molto seguita in Olanda e anche in questa stagione partirà nell’Eredivisie con ambizioni di qualificazione europea.

DIRETTA VENEZIA UTRECHT STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

C’è una buona notizia circa la diretta tv di Venezia Utrecht: la partita sarà infatti trasmessa su Sportitalia, e dunque rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti al numero 60 del digitale terrestre. Per quanto riguarda la possibilità di diretta streaming video, basterà consultare senza costi aggiuntivi il sito www.sportitalia.com con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA UTRECHT

Le probabili formazioni di Venezia Utrecht, match che andrà in scena allo Stadion Galgenwaard di Utrecht. Per il Venezia, Paolo Zanetti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Maenpaa, Ebuhei, Svoboda, Ceccaroni, Schnegg, Crnigoj, Tessmann, Peretz, Heymans, Forte, Johnsen. Risponderà l’Utrecht allenato da René Hacke con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Oelschlagel, Boussaid, Douvikas, Janssen, Kerk, Maher, Ramselaar, St. Jago, Ter Avest, Timber, Warmerdam.

