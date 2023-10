Diretta/ Venezia Varese (risultato 35-23) streaming video tv: primo quarto! (basket A1, 29 ottobre 2023)

DIRETTA VENEZIA VARESE (RISULTATO 35-23): PRIMO QUARTO

In Veneto il primo quarto di gioco tra Reyer Venezia e Varese si è concluso con il punteggio di 35 a 23. Nelle fasi iniziali dell’incontro sembrano essere i padroni di casa allenati da coach Spahija a tentare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni dimostrandosi molto precisi in fase di realizzazione e dominando nel gioco a rimbalzo, come suggerito dal 10 a 4 totale. Ecco gli schieramenti ufficiali: REYER VENEZIA – Casarin, Simms, Spissu, Tessitori, Tucker. Panchina: Brooks, B. Brown, De Nicolao, Janelidze, O’Connell, Wiltjer. Coach: Spahija. VARESE – G. Brown, Cauley-Stein, Hanlan, McDermott, Moretti. Panchina: Librizzi, N’Guessan, Shahid, Virginio, Woldetensae, Zhao. Coach: Bialaszewski. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Venezia Joventut Badalona (risultato finale 79-64): Spissu non perdona! (Eurocup 24 ottobre 2023)

DIRETTA VENEZIA VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Varese sarà garantita DMAX, di conseguenza sarà un appuntamento in chiaro per tutti perché il canale di riferimento è presente al numero 52 del vostro telecomando. La maniera alternativa per assistere al match in questione sarà quella di aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che ha acquisito i diritti per fornire l’intera programmazione del torneo di basket, per una visione in diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Treviso Venezia (risultato finale 77-82): sorpasso Reyer! (basket A1, 22 ottobre 2023)

PALLA A DUE!

La diretta di Venezia Varese sta per farci compagnia. La Reyer è partita con quattro vittorie in altrettante partite: quasi inevitabile parlare di corsa allo scudetto per quanto prematuro sia oggi, ma intanto noi possiamo fare un paragone con quanto era accaduto nell’ultima stagione che aveva consegnato il tricolore agli orogranata. In quel caso Venezia era stata straordinaria in avvio, perché aveva vinto ben sei partite iniziali nel suo campionato. Di misura contro Torino, poi aveva dilagato contro Pistoia, Pesaro, Trento e Virtus Bologna; alla sesta giornata aveva sbancato Sassari nell’antipasto di quella che sarebbe stata una straordinaria serie finale, il primo ko era arrivato al Taliercio contro l’Olimpia Milano.

Diretta/ Varese Trento (risultato finale 84-85): all'ultimo respiro! (basket A1, 22 ottobre 2023)

Alla fine Venezia, allenata da Walter De Raffaele, aveva ottenuto il terzo posto in regular season: stesso record di Cremona (20-10) ma peggio nella doppia sfida diretta, comunque quel che aveva contato era stato lo scudetto sul petto al termine dei playoff. Succederà lo stesso anche quest’anno? Lo scopriremo strada facendo, per il momento noi ci dobbiamo mettere comodi e stare a vedere quello che succederà tra pochi minuti qui al Taliercio, finalmente è tutto pronto e la palla a due di Venezia Varese si può davvero alzare! (agg. di Claudio Franceschini)

VENEZIA VARESE: QUASI UN TESTA-CODA!

Venezia Varese è diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Andrea Bongiorni e Simone Patti: alle ore 18:15 di domenica 29 ottobre il Taliercio ospita la partita valida per la quinta giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Match che è quasi un testa-coda: la vittoria centrata al PalaVerde è stata la quarta in altrettanti impegni per Venezia, che dunque è partita a pieno regime – a differenza di quanto accaduto nelle ultime stagioni – e per il momento sta lanciando la sua candidatura per lo scudetto, aspettando momenti nei quali bisognerà magari sudare maggiormente.

Varese invece si è bloccata dopo la miracolosa vittoria dell’esordio: sconfitta in casa da Trento, ha perso la terza partita consecutiva e adesso per Tom Bialaszewski i punti di domanda sono davvero aperti, questa squadra l’anno scorso aveva raggiunto i playoff (poi cancellati) ma ora sembra essere tornata a dover lottare solo per la salvezza, per di più tutt’altro che scontata. Aspettando che la diretta di Venezia Varese cominci, proviamo a capire qualcosa in più rispetto ai temi principali che potrebbero emergere da questa serata al Taliercio.

DIRETTA VENEZIA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Venezia Varese sarà delicatissima per una Openjobmetis che ha presto smarrito la via: avevamo già detto come il roster fosse stato costruito provando a replicare quanto fatto l’anno passato, ma evidentemente ci sono dei difetti strutturali. Certo: al momento Varese è affondata solo di fronte alla Virtus Bologna, le altre partite le ha perse punto a punto così come ha vinto in volata contro Pistoia, ma quando si arriva ai possessi decisivi e si perde quasi sempre significa che bisogna registrare qualcosa anche solo a livello di mentalità, ancora da costruire.

Non ha di questi problemi Venezia, che intanto si è anche tolta lo sfizio di demolire la Joventut Badalona vincendo la prima partita in Eurocup: la Reyer sta davvero volando, Neven Spahija finalmente ha preso possesso del gruppo e sappiamo bene che questa squadra orogranata ha tutto per inserirsi nella corsa allo scudetto, perché il tricolore è stato vinto due volte in epoca recente e dunque la piazza sa come gestire certe pressioni. È presto per dire dove questa Venezia possa arrivare, ma di sicuro a oggi l’entusiasmo è giustamente alle stelle…











© RIPRODUZIONE RISERVATA