Diretta Venezia Varese/ Streaming video tv: è quasi una sfida salvezza! (basket A1)

Venezia Varese, partita in diretta alle ore 19:00 di domenica 13 febbraio, si gioca al Taliercio per la 20^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022: match importante per entrambe le squadre, che si sono affrontate poco tempo fa in quello che era l’esordio di Johan Roijakkers sulla panchina della Openjobmetis. Il coach olandese aveva vinto, infilando poi altre due affermazioni (entrambe contro Trento): con lui Varese è ripartita, ma la situazione di classifica resta assolutamente pericolante e la sconfitta al fotofinish contro la Virtus Bologna rischia di pesare parecchio.

La cosa sorprendente però è vedere che Venezia ha appena 2 punti in più: tra l’altro a parità di partite, perché la Reyer non ha giocato domenica contro Napoli ma la Openjobmetis deve recuperare la trasferta della Unipol Arena contro Reggio Emilia. Orogranata dunque in crisi, ma che oggi hanno la possibilità di rialzare la testa: vedremo come andranno le cose nell’imminente diretta di Venezia Varese, mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo tracciare alcuni dei temi principali che potranno emergere dall’interessante serata del Taliercio.

La diretta tv di Venezia Varese non è tra le partite che sono trasmesse sui canali della nostra televisione per la 20^ giornata di campionato. Da quest’anno tuttavia, come ben sappiamo, esiste l’alternativa: la piattaforma Discovery Plus è diventata il broadcaster della Lega Basket e dunque fornisce tutte le gare di Serie A1, naturalmente in diretta streaming video e anche in questo caso per gli abbonati. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Con la diretta di Venezia Varese parliamo di una partita diventata ormai classica, che nel 2013 aveva anche rappresentato un quarto di finale playoff; da allora le due società hanno preso percorsi opposti con la Reyer diventata una corazzata della nostra Serie A1 e la Openjobmetis scivolata invece in anni difficili, con qualche eccezione ma molto rara. Come detto, l’esonero di Adriano Vertemati in favore di Roijakkers ha cambiato l’approccio della squadra lombarda, che anche contro la Virtus Bologna ha sfiorato una vittoria che sarebbe stata importantissima; momento positivo, ma il vantaggio sulle ultime due è di soli 2 punti (sia pure con una partita in meno) e le rotazioni sono ridotte all’osso, nel vero senso del termine.

Sta sicuramente peggio Venezia, chiaramente nel paragone con le aspettative: la Reyer partiva in questa stagione con la ferma intenzione di tornare in finale o comunque di confermarsi tra le prime quattro del campionato, invece le cose non stanno girando e quindi Walter De Raffaele sta attraversando un’annata difficile, nella quale ha già incredibilmente mancato la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia e potrebbe realmente rischiare di rimanere fuori dai playoff. La diretta di Venezia Varese dunque è importante per entrambe le squadre: attenzione, già oggi è una sfida diretta ma potrebbe diventarlo ancor più tra qualche settimana…



