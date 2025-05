DIRETTA VENEZIA VARESE: UNA SALUTA, L’ALTRA PROCEDE!

La diretta Venezia Varese si gioca alle ore 18:15 di domenica 11 maggio, naturalmente al Taliercio per quella che è la 30^ e ultima giornata di basket Serie A1 2024-2025. Una prosegue verso i playoff, l’altra chiude qui: diciamo subito che questa partita ha ben poca rilevanza ai fini della classifica, Venezia ha ottenuto la qualificazione aritmetica alla post season pur perdendo sul parquet di Treviso, e dovendo ringraziare Tortona che nel finale è crollata perdendo l’ottavo posto, con la sconfitta interna contro Napoli che ha sancito lo spot per la Reyer che, comunque, non può migliorare la sua piazza e dunque attende di scoprire chi vincerà la regular season e la sfiderà al primo turno.

Salva invece Varese, che ha faticato tantissimo e ad un certo punto sembrava anche condannata: nel momento più delicato è arrivato il guizzo di orgoglio che ha portato in dote vittorie pesantissime, quella raccolta a Napoli ma soprattutto quella contro Sassari che ha fornito la certezza aritmetica, come surplus la Openjobmetis ha infilato il successo su Trieste per salutare il suo pubblico nel migliore dei modi, ma il bilancio della stagione rimane negativo per una società che attendeva ben altro ed è stata duramente contestata, sarà allora fondamentale fare le mosse giuste in estate ma intanto bisogna scoprire come finirà la regular season nella diretta Venezia Varese.

DIRETTA VENEZIA VARESE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Saremo su Eurosport 1, al numero 210 del decoder di Sky, per la diretta tv di Venezia Varese riservata quindi agli abbonati; i clienti della piattaforma DAZN potranno seguire il match in diretta streaming video.

DIRETTA VENEZIA VARESE: LE SPERANZE PLAYOFF DELLA REYER

Ci dirà poco la diretta Venezia Varese, non più di quanto sappiamo già: che la Reyer sia ancora una volta ai playoff si deve al suicidio sportivo di Tortona, iniziato proprio al Taliercio con una sconfitta che ha girato a favore orogranata la differenza canestri e aperto una crisi che ha toccato le sei sconfitte consecutive, quasi come se il grande ex Walter De Raffaele abbia voluto fare un favore alla squadra con cui ha vinto due scudetti (naturalmente non è così). Venezia ha comunque ringraziato per questo ottavo posto che, forse per una volta, è più frutto di demeriti altrui; sia come sia la Reyer è in ballo e deve ballare, vale a dire provare a conquistare la semifinale.

Sarà difficilissimo: l’avversaria al primo turno non è ancora nota ma la cerchia delle possibilità è ristretta alle sole Trapani e Virtus Bologna (quella che vincerà la sfida diretta alla Unipol Arena), Venezia ha battuto gli Shark al Taliercio mentre è 0-2 contro la Segafredo, ma in ogni caso stiamo parlando di una serie in cui sarà necessario vincere tre gare di cui almeno una in trasferta, quindi è chiaro che i favori del pronostico siano contrari ma, va anche detto, a volte la Reyer è riuscita a fare le cose migliori partendo sotto traccia, ecco perché comunque vada non possiamo considerare la squadra di Neven Spahija già spacciata ma, per contro, pronta a giocarsela per arrivare almeno in semifinale.