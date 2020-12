Diretta Venezia Varese/ Streaming video tv: Reyer finalmente al completo? (basket A1)

DIRETTA VENEZIA VARESE: OPENJOBMETIS NEI GUAI

Venezia Varese viene diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Gianluca Sardella e Martino Galasso, ed è in programma alle ore 18:00 di domenica 20 dicembre: si gioca per la 12^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Infrasettimanale amaro per la Reyer, che ancora una volta è caduta in Eurocup: senza metà del roster o quasi gli orogranata hanno dovuto dare addio alla competizione internazionale che a ranghi completi avrebbero anche potuto vincere, adesso si concentrano sul campionato ritrovando i loro elementi migliori e vogliono ripartire alla grande con una vittoria interna che darebbe morale e permetterebbe di mantenere il contatto con le prime posizioni. Soffre tanto la Openjobmetis, che dopo le due vittorie consecutive, fonte di grande respiro nella lotta per la salvezza, è caduta senza appelli contro Reggio Emilia: la panchina di Massimo Bulleri rimane molto calda ma, al netto di questo, la situazione di classifica si sta facendo sempre più complessa. Servirà una partita da leoni nella diretta di Venezia Varese, in cui la Reyer resta comunque favorita; aspettando la palla a due, proviamo adesso a valutare alcuni dei temi principali legati al match del tardo pomeriggio.

DIRETTA VENEZIA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

In Venezia Varese chi rischia è come detto la Openjobmetis: per di più i biancorossi – come altre squadre – si sono visti togliere due punti arrivati dalla vittoria su Roma, i capitolini sono fuori dal campionato e chi aveva centrato il successo contro di loro è come se non ci avesse mai giocato. La canonica pioggia sul bagnato per una Varese che, salvo qualche estemporanea affermazione, non è mai riuscita a trovare ritmo e non può certo crogiolarsi su chi sta peggio, perché alcune di queste formazioni devono recuperare delle partite e soprattutto il margine di fatto non esiste. In settimana è stato firmato Anthony Beane che può portare punti e maggiori rotazioni tra gli esterni; per Venezia si tratta appunto di recuperare tutti i giocatori che hanno saltato le ultime partite causa Covid, purtroppo questo ha sancito l’eliminazione dalla Eurocup ma in campionato c’è ancora tutto il tempo per recuperare, del resto prima di questo brutto periodo la squadra lagunare era a contatto con il primo posto o comunque i primi due, nulla di perso ma bisognerà valutare quando questi elementi, comunque tenuti a riposo martedì sera, riusciranno a recuperare la migliore condizione per poi tornare al 100% e rimettere la Reyer nella posizione di classifica che le compete.

