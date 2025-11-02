Diretta Venezia Varese streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata di basket Serie A1.

DIRETTA VENEZIA VARESE (RISULTATO 86-75): VITTORIA CASALINGA

Termina qui definitivamente la diretta Venezia Varese, risultato finale di 86-75. Seconda vittoria consecutiva dopo il successo con lo Slack Wroclaw in Eurocup e terzo posto in campionato in attesa dei risultati di Olimpia e Tortona.

Ha fatto il possibile Varese quest’oggi, migliorando con il passare del tempo, ma la costanza di Venezia nel comandare la partita è stata fondamentale Top scorer di giornata il nigeriano Iroegbu di Varese con 19 punti. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TORTONA NAPOLI/ Risultato (87-76), i campani cedono nel finale (basket A1, 2 novembre 2025)

DIRETTA VENEZIA VARESE (RISULTATO 65-57): SI VA VERSO LA FINE

Stiamo entrando nel vivo della diretta Venezia Varese, risultato di 65-57. Conserva il vantaggio la squadra di casa che approccia così alla quarta e ultima frazione con un vantaggio importante di 8 punti contro i biancorossi.

Va detto a favore di Varese che è stato il quarto con meno scarto tra le due squadre passando dal -2 del primo e -5 del secondo fino all’attuale -1 del terzo quarto. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA/ Reggio Emilia Milano (risultato finale 61-93): vittoria esterna dell'Olimpia! (2 novembre 2025)

DIRETTA VENEZIA VARESE (RISULTATO 46-39): INTERVALLO

Termina il secondo quarto della diretta Venezia Varese, risultato di 46-39. Continua, anzi, migliora la squadra di casa che è passata da +2 del primo quarto a +5 del secondo e dunque un totale di +7 che potrebbe essere decisivo.

Naturalmente la partita è molto lunga e tutto può succedere, ma va detto che Varese deve cominciare a mettere un’impronta importante su questa sfida per riaprire i conti. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA VENEZIA VARESE (RISULTATO 25-23): SI PARTE

Inizia la diretta Venezia Varese, risultato di 25-23. Solo due punti di distacco tra le due squadre che hanno cominciato questa partita con vivacità da ambo i lati nonostante un divario che sulla carta è innegabile a favore dei padroni di casa.

Diretta/ Trapani Brescia (risultato finale 77-75): prima sconfitta biancoblu (oggi 2 novembre 2025)

A dirlo sono anche i risultati di questo avvio di campionato con il Venezia a 4 punti e con due vittorie di fila in Eurocup mentre Varese conta ben 3 sconfitte su 4 partite complessive. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA VENEZIA VARESE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta Venezia Varese comincia a minuti, e sarà anche l’occasione per vedere il ritorno di Allerik Freeman al Taliercio: la guardia di Norfolk aveva infatti vestito la canotta della Reyer nella stagione 2022-2023, che la squadra orogrnata aveva chiuso con l’eliminazione ai quarti playoff per mano di Sassari (nonostante avesse il fattore campo) e agli ottavi di Eurocup contro l’Hapoel Tel Aviv, Freeman in campionato aveva viaggiato a 8,6 punti per gara e poi la sua carriera si è nuovamente rivolta al basket europeo, prima in Turchia con il Besiktas, ottima annata da quasi 19 punti di media, e poi in Montenegro con il Buducnost.

Arrivato a Varese, il neo trentunenne (ha compiuto gli anni giovedì) viene impiegato di fatto come sesto uomo da Ioannis Kastritis: uscendo dalla panchina ha finora messo insieme 9,8 punti con un ottimo 44,4% dall’arco, dunque un rendimento tutto sommato accettabile anche se nell’ultima partita contro Trento ha vissuto una serata tutt’altro che brillante. Vedremo allora come Allerik Freeman si comporterà contro la sua vecchia squadra, perché la Openjobmetis ha bisogno di tornare a vincere: lasciamo che a parlare sia il parquet, finalmente la diretta Venezia Varese sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VENEZIA VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per quanto riguarda la messa in onda della diretta Venezia Varese segnaliamo che non sarà in tv, ma potrete accedervi in diretta streaming video dalla piattaforma LBA Tv.

VENEZIA VARESE: A CACCIA DI RISCATTO!

La diretta Venezia Varese si giocherà al Taliercio, con palla a due alle ore 16:30 di domenica 2 novembre: partita valida per la quinta giornata di basket Serie A1 2025-2026, quasi una classica tra due squadre che però non certo da oggi hanno situazioni diverse, almeno per quanto il campo sta raccontando.

La Reyer infatti era e rimane ancora adesso una solida squadra che può pensare di giocarsi se non altro una semifinale playoff, al netto della sconfitta rimediata a Milano ha iniziato bene anche questa stagione e ha sicuramente le basi per un bel cammino, riaprendo una sorta di ciclo come lo scorso decennio.

A Varese invece si erano forse illusi per la vittoria di Sassari all’esordio; la Openjobmetis ha poi perso le altre tre partite e dunque deve già fare i conti con la corsa per non retrocedere, purtroppo uno scenario vissuto negli ultimi anni con tante difficoltà nel costruire un progetto realmente solido e continuativo.

Adesso allora la diretta Venezia Varese ci dirà se il pronostico sarà rispettato, visto che la Reyer parte favorita, o se invece potrà arrivare un colpo lombardo che sarebbe utilissimo anche per la fiducia della squadra, la risposta come sempre ce la daranno le due squadre impegnate sul parquet.

DIRETTA VENEZIA VARESE: LOMBARDI, STORIA NOTA?

Arriva tra poco la diretta Venezia Varese, possiamo forse individuare nel 2013 il punto di svolta per entrambe le società perché quella squadra lombarda aveva vinto la regular season e al primo turno dei playoff aveva demolito gli orogranata con un netto 4-1, tra l’altro sulla panchina della Reyer sedeva Carlo Recalcati e cioè l’allenatore dello scudetto della stella a Varese. Ecco: quattro anni dopo Venezia ha vinto il primo di due tricolore consecutivi, mentre i biancorossi sono tornati in una mediocrità di fondo, in certi casi andando anche molto vicini alla retrocessione (l’ultima è avvenuta nel 2008).

Poi c’è stata la stagione dei playoff revocati a causa di una penalizzazione: quello sarebbe potuto essere il momento di una nuova rinascita, invece quel gruppo senza la post season è stato smantellato e così nelle annate seguenti si è tornati a soffrire, per come è iniziato il campionato e al netto del calendario è davvero possibile che anche questo campionato possa essere vissuto all’insegna delle difficoltà e intanto è già stato operato un cambiamento nel roster con l’arrivo dell’ex Treviso Ike Iroegbu, certamente non un bel segnale di come le cose stanno andando a Varese…