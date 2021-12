DIRETTA VENEZIA VERONA/ Streaming video tv: i precedenti del match al Penzo

DIRETTA VENEZIA VERONA: LO STORICO

Al Pierluigi Penzo la diretta di Venezia Verona si è già disputata per 35 volte. Il bilancio ci parla di 16 successi per i lagunari, 7 vittorie degli scaligeri e 12 pareggi. Il Venezia ha segnato 43 gol mentre il Verona 24. L’ultimo precedente tra le due squadre ci porta indietro all’ottobre del 2018 a una gara terminata col risultato finale di 1-1 in Serie B. Gli ospiti erano andati avanti dopo 8 minuti con Zaccagni col pareggio dei padroni di casa a 23′ dal triplice fischio finale grazie a Di Mariano.

Il Venezia non vince questa gara dal febbraio 2008, un match che in quel caso terminò col risultato di 1-0. Gli scaligeri invece si sono imposti per l’ultima volta per 0-2 nel maggio del 2004. La prima sfida in assoluto tra le due squadre al Penzo ci porta al 4-1 del 1929/30 in cadetteria. Sicuramente c’è grande attesa per una sfida tra due squadre che stanno facendo vedere un buon calcio anche se con una rosa decisamente diversa e obiettivi differenti. Una tripla è il segno da consigliare sulla schedina. (agg Matteo Fantozzi)

VENEZIA VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Venezia Verona di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per poter visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile o una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

Venezia Verona, in diretta domenica 5 dicembre alle ore 15:00 dallo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, sarà valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Il Venezia è reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima subita in casa dell’Atalanta con il risultato di 4-0. Risultati che non annullano quanto di buono fatto dalla squadra di Paolo Zanetti nella prima parte di questa stagione. I lagunari infatti sono in sedicesima posizione con 15 punti, arrivati grazie a 4 vittorie e 3 pareggi, e inseguono un successo che permetterebbe loro di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

Il Verona arriva alla gara del Penzo, con il pareggio per 0-0 conseguito in casa contro il Cagliari. La formazione di Igor Tudor è in leggero calo, con gli ultimi due risultati che hanno allontanato gli Scaligeri dalla zona Europa. I gialloblù navigano comunque in acque tranquille, occupando la quindicesima posizione con 20 punti. L’ultimo precedente di campionato tra le due squadre, risale al 3 marzo 2019, in Serie B. In quell’occasione a portare a casa i tre punti fu il Verona, che si impose con il risultato di 1-0 sul Venezia.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VENEZIA VERONA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Venezia Verona, le quali scenderanno in campo per disputare la 16^ giornata di Serie A. I Lagunari saranno privi di Ampadu, fermato dal giudice sportivo. Il tecnico Paolo Zanetti dovrebbe quindi sostituirlo con Tessmann. Ecco la probabile formazione del Venezia, schierata con il modulo 4-3-3: Romero; Mazzocchi, Ceccaroni, Caldara, Haps; Crnigoj, Tessmann, Busio; Aramu, Okereke, Kiyine.

Il Verona dovrebbe rispondere con il consueto 3-4-2-1. Il tecnico degli Scaligeri, Igor Tudor potrebbe sostituire Tameze con Ilic, il quale formerà la mediana con Miguel Veloso. In avanti confermati Barak e Caprari a supporto dell’unica punta Simeone. Questa la probabile formazione titolare del Verona per la trasferta di Venezia: Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Venezia Verona di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. La vittoria del Venezia, abbinata al segno 1 è quotata 3.55. Da non sottovalutare un eventuale pareggio, con il segno X presentato a 3.35. Sembra favorito il Verona, infatti una sua vittoria, associata al segno 2, è quotata 2.10.

