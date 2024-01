DIRETTA VENEZIA VILNIUS/ Video streaming tv: parla Neven Spahija (Eurocup, oggi 24 gennaio 2024)

DIRETTA VENEZIA VILNIUS: PARLA SPAHJIA

Manca sempre di meno alla diretta di Venezia Vilnius, altra tappa della non semplice avventura in Eurocup per la Reyer. Settimana scorsa però è arrivata una vittoria sul campo dell’Olimpia Lubiana che aveva rilanciato le speranze di Venezia, allora è molto interessante rileggere il commento post partita di coach Neven Spahija, allenatore dell’Umana Reyer Venezia, che nella conferenza stampa dell’Arena Stožice della capitale della Slovenia si era espresso in questi termini: “Sono felice per la vittoria, ma non posso essere euforico ora perché abbiamo subito 93 punti con una difesa terribile nel secondo e terzo quarto”, ha voluto sottolineare l’allenatore, per evidenziare che non tutto è andato bene contro il fanalino di coda del girone di Eurocup.

L’analisi di coach Neven Spahija era poi proseguita sulla stessa lunghezza d’onda: “Una squadra che vuole essere una contender come noi deve giocare una pallacanestro più solida e una difesa migliore. Olimpia ha talento, ma non possiamo concedere 35 punti in un quarto. Al di là di questo abbiamo giocato una buona pallacanestro”, aveva comunque voluto sottolineare il coach della Umana Reyer. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VENEZIA VILNIUS STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Vilnius sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, ancora una volta “casa” della Eurocup di basket, inoltre sarà a disposizione anche una doppia diretta streaming video di Venezia Vilnius, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da DAZN per i propri abbonati, senza dimenticare le informazioni disponibili tramite il sito Internet euroleague.tv, nella sezione Eurocup.

VENEZIA VILNIUS: REYER SUL FILO!

Venezia Vilnius, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 24 gennaio 2024, naturalmente presso il Palasport Taliercio che è la casa dei lagunari, si gioca per la sedicesima giornata del girone A di Eurocup 2023-2024, che arriverà quindi sempre più vicino all’epilogo del lungo cammino della regular season. Un’avventura che finora non ha regalato particolari soddisfazioni alla Umana Reyer Venezia, il cui rendimento infatti è stato fin qui caratterizzato da sei vittorie a fronte di nove sconfitte. La qualificazione è ancora possibile, ma nel finale del girone servirebbe un cammino praticamente perfetto…

Oggi la diretta di Venezia Vilnius potrebbe fornire un’occasione per un successo di fondamentale importanza, perché si giocherà contro i lituani Wolves Vilnius che sono alle spalle della Reyer nella classifica di questo gruppo della Eurocup, vantando finora cinque vittorie a fronte di dieci sconfitte, per cui ottenere un successo sarebbe fondamentale, innanzitutto per eliminare definitivamente i lituani come insidia, ma soprattutto per mettere pressione a chi precede Venezia, cioè in particolare il Prometey, che dovrà giocare proprio al Taliercio settimana prossima. Naturalmente però serve vincere anche oggi per rendere davvero decisiva la prossima partita: che cosa succederà quindi nella diretta di Venezia Vilnius?

DIRETTA VENEZIA VILNIUS: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Venezia Vilnius, dobbiamo quindi ripercorrere un cammino in Eurocup che finora è stato non del tutto deludente ma di certo nemmeno positivo per la Umana Reyer Venezia, tanto che forse siamo già stasera all’ultima spiaggia, perché una sconfitta sarebbe un colpo durissimo ad ogni residua speranza. Troppi alti e bassi fino a questo momento per i lagunari, che erano partiti con ben tre sconfitte consecutive, poi avevano vissuto una fase più positiva caratterizzata dalle vittorie contro Joventut Badalona, Olimpia Lubiana e nell’andata contro gli stessi Wolves Vilnius nel giro di quattro partite, che divennero quattro successi su sei con l’affermazione contro Amburgo a fine novembre.

Purtroppo in seguito è arrivato un mese di dicembre devastante per Venezia, che ha infatti incassato quattro sconfitte consecutive con le quali la Reyer era precipitata decisamente in basso in classifica prima di provare a riaccendere la luce con le due vittorie consecutive finora maturate a gennaio, che hanno almeno tenuta viva la speranza. L’Umana Reyer Venezia quindi ha il 100% di vittorie finora nel nuovo anno e ora si deve provare a proseguire su questa strada, approfittando di un match sulla carta non impossibile, per rendere davvero concreti i ragionamenti in ottica qualificazione. Per farla breve, serve solo vincere: la diretta di Venezia Vilnius renderà più concreti gli obiettivi europei dei lagunari?











