Diretta Venezia Virtus Bologna/ Streaming video tv: è un big match! (basket A1)

DIRETTA VENEZIA BOLOGNA: SFIDA DI PRESTIGIO!

Venezia Virtus Bologna, partita diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Alessandro Martolini e Alessandro Nicolini, si gioca alle ore 17:00 di domenica 1 novembre: è il Taliercio a ospitare il big match nella sesta giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Troviamo sul parquet lagunare due delle quattro big di questo torneo, quelle che sono sempre state considerate come le grandi favorite per lo scudetto: va anche aggiunto che entrambe stanno rispettando le premesse, anche se la Segafredo ha clamorosamente perso due partite consecutive in casa è comunque riuscita a tenere il passo, e ricordiamo che – come la Reyer – sta anche disputando la Eurocup, dove ha un immacolato 5-0 come record. I campioni in carica sanno che nella stagione del post-lockdown, e con la Milano di oggi, vincere ancora il titolo sarà molto più complicato: intanto però possono contare su un roster identico a quello degli anni passati e su un amalgama che forse le altre ancora non hanno. Domenica scorsa hanno vinto un altro big match casalingo, battendo in volata la Dinamo Sassari, e sono in piena fiducia; vedremo come andranno le cose nella diretta di Venezia Virtus Bologna, intanto possiamo provare a fare una rapida valutazione su quelli che sono i temi principali di questo pomeriggio.

DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Venezia Virtus Bologna è quella che verrà trasmessa su Eurosport 2, canale disponibile solo al numero 211 del decoder di Sky; in alternativa l’appuntamento per gli appassionati resta comunque quello che riguarda esclusivamente la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare della Serie A1 di basket. La visione del match sarà in diretta streaming video; sul sito www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet, le classifiche del torneo e di rendimento e gli highlights delle sfide precedenti.

DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Venezia Virtus Bologna abbiamo detto che la Reyer ha puntato sulla continuità nel lungo periodo, non toccando praticamente mai il gruppo che si è formato appena dopo il primo scudetto e confermando anche gli elementi fondanti di quel titolo (o alcuni); la società veneta da questo punto di vista rappresenta una mosca bianca nel basket di oggi (soprattutto in Italia) ma i frutti di questo progetto si stanno vedendo, perché gli orogranata sono riusciti a rimanere al vertice e anche in questa stagione potrebbero farcela. La Segafredo ha giustamente deciso di riprovarci dopo la cancellazione della passata stagione: confermato Sasha Djordjevic, confermati gli uomini chiave del roster con solo qualche piccola modifica, ma sostanzialmente le V nere sono rimaste le stesse. Come abbiamo visto in Eurocup stanno volando, a settembre hanno giocato la finale di Supercoppa e in campionato, possiamo dirlo, la strada è talmente lunga che qualche piccolo incidente di percorso può essere messo in conto, anche perché questa squadra ha tutte le capacità per vincere serie di playoff anche senza il fattore campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA