DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo davvero vicini alla diretta Venezia Virtus Bologna, e allora possiamo ricordare come erano andate le cose lo scorso anno: la Segafredo, anche allora testa di serie numero 1, aveva trovato la Reyer in semifinale playoff dopo la vittoria orogranata nella serie contro Reggio Emilia, e aveva aperto con due vittorie tiratissime alla Unipol Arena. Da questo punto di vista lo scenario attuale è sostanzialmente lo stesso; in gara-3, giocata il 29 maggio, Venezia era andata sotto di 13 al termine del primo quarto ma aveva avuto la forza di reagire, arrivando alla parità con un terzo periodo da 21-10.

DIRETTA/ Virtus Bologna Venezia (risultato finale 77-75): V Nere avanti 2-0! (20 maggio 2025)

Alla fine aveva vinto 78-73, punteggio del tutto simile a quello di questa gara-2, trovando 19 punti con 7/12 e 8 rimbalzi da parte di Jordan Parks, ma anche 17 di Aamir Simms e 14 di Max Heidegger, il tutto tirando con il 22,2% dall’arco e con un Marco Spissu che incredibilmente aveva chiuso con 0 punti e 0/7 dal campo, ma anche due recuperi e 7 assist. Adesso la cosa interessante sarà scoprire se la Reyer sarà ancora in grado di riaprire la serie, che l’anno scorso si era conclusa con il blitz della Virtus Bologna in gara-4; possiamo dunque metterci comodi e lasciare che a parlare sia il parquet, perché la diretta Venezia Virtus Bologna prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Virtus Bologna Venezia (risultato finale 90-85): Reyer subito KO! Gara-1 playoff, 18 maggio 2025

COME SEGUIRE LA DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Venezia Virtus Bologna viene fornita da DMAX e quindi sarà in chiaro, per quanto riguarda la diretta streaming video bisognerà aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma DAZN.

V NERE CON IL MATCH POINT!

Terzo appuntamento con la diretta Venezia Virtus Bologna, e dopo i primi due episodi alla Unipol Arena ci spostiamo al Taliercio: gara-3 della serie playoff di basket Serie A1 2024-2025 si gioca alle ore 20:45 di venerdì 23 maggio, le prime due partite sono state vinte dalla Segafredo che dunque arriva in Laguna con il chiaro proposito di chiudere i conti e qualificarsi alla semifinale, aspettando eventualmente Milano per la riedizione delle ultime quattro finali scudetto, stavolta però non valevole per il titolo. Intanto, comunque, la Virtus Bologna ha fatto il suo dovere: ora ha il match point sulla racchetta.

DIRETTA/ Virtus Bologna Trapani (risultato finale 101-96): 1° posto all'over-time! (11 maggio 2025)

Anche gara-2 è stata comunque parecchio tirata: le V nere si sono portate sul +6 con poco più di due minuti da giocare ma da quel momento non hanno più segnato, Venezia però non è riuscita ad approfittarne e ha solo sfiorato la rimonta, di fatto non avendo mai la possibilità di tirare per andare all’overtime o addirittura vincere. In questo ha fatto bene anche la difesa impostata da Dusko Ivanovic; adesso ci aspetta la diretta di Venezia Virtus Bologna per scoprire se la Reyer sarà in grado di riaprire i conti e regalarsi almeno un’altra partita, o se la serie terminerà questa sera.

DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA: LA REYER PER RESTARE A GALLA

Ci aspettiamo grandi cose dalla diretta Venezia Virtus Bologna, perché le prime due partite di questa serie playoff sono state intense ed equilibrate: se in gara-1 la Segafredo aveva sprecato un vantaggio di 21 punti all’inizio dell’ultimo quarto, stavolta la Reyer era riuscita ad andare in vantaggio a una sirena dal termine minacciando il blitz esterno (come già accaduto a Milano e Trieste nel corso dei quarti di finale), ma la Virtus Bologna ha dimostrato ancora una volta di avere qualcosa in più, a cominciare da Will Cyburn che, superato un infortunio che lo aveva fermato, sembra tornato quel giocatore totale e impattante.

Dal canto suo Venezia ha avuto uno straripante Mfiondu Kabengele autore di una doppia doppia da 22 punti e 14 rimbalzi, ha ritrovato il miglior Kyle Wiltjer anche nelle percentuali dal campo ma per il resto ha pagato la scarsa vena di altri giocatori chiave; ha tirato male dall’arco (25%) e alla lunga distanza non ha saputo vincere il braccio di ferro. Adesso però siamo al Taliercio e l’ambiente potrebbe anche fare la differenza; questo naturalmente lo scopriremo a cominciare da una gara-3 in cui Neven Spahija ha le spalle al muro, e dovrà necessariamente inventarsi qualcosa di diverso per prolungare la serie.