Diretta Venezia Virtus Bologna/ Streaming video tv: Reyer ancora in calo (basket A1)

DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA: UNA CLASSICA!

Venezia Virtus Bologna viene diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Alessandro Martolini e Edoardo Gonella: alle ore 19:00 di domenica 12 marzo il Taliercio di Mestre ospita la partita valida per la 21^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Possiamo definirla una classica: le due squadre, anche se per un paio di stagioni, sono state annoverate tra le quattro corazzate, poi la Reyer è calata di colpi e questa stagione potrebbe essere davvero transitoria, dall’esonero di Walter De Raffaele all’ultima sconfitta di Sassari che ha allontanato la zona playoff (comunque alla portata).

Concorrenti al serale di Amici 22, chi sono?/ Wax tra i concorrenti: é polemica

La Virtus Bologna nel frattempo si è trasformata nella corazzata che conosciamo: ha battuto anche Tortona con un finale in volata confermando il primo posto (virtualmente secondo) insieme a Milano, gioca per vincere lo scudetto anche se purtroppo in Eurolega è arrivata qualche recente sconfitta che ha reso più complicata la corsa ai quarti di finale. Non vediamo l’ora di assistere alla diretta di Venezia Virtus Bologna, che speriamo possa regalarci spettacolo; mentre ne aspettiamo l’inizio possiamo fare le consuete considerazioni sui temi principali che emergeranno dal parquet.

MARIA TERESA REALE VINCITRICE THE VOICE SENIOR/ Morte compagno Gabriele "grave lutto"

DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Virtus Bologna non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: questa infatti non è una delle partite che sono state selezionate per la 21^ giornata del campionato di Serie A1. Sappiamo però che l’intero calendario del massimo torneo di basket è garantito da Eleven Sports, il portale che da qualche tempo è entrato anche a far parte del pacchetto DAZN: la visione del match sarà in diretta streaming video e per assistervi dovrete essere abbonati al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

Fiore Argento all'Isola dei Famosi 2023? Asia in crisi/ "Teme che possa svelare..."

DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Recentemente la diretta di Venezia Virtus Bologna ha avuto un capitolo anche in Eurocup, dunque le due squadre si sono affrontate a ripetizione perché bisogna considerare anche gli incroci di Coppa Italia, a dirci che questa tutto sommato è una rivalità consolidata anche se certamente non la si può giudicare una sfida per lo scudetto. Venezia infatti è sensibilmente calata: nel medio periodo bisognerà capire cosa porterà l’esonero di De Raffaele, sostituito da Neven Spahija che per il momento non ha ancora trovato il ritmo giusto ma si è anche appena insediato nel contesto Reyer.

La Virtus Bologna come detto corre su due fronti: fallito l’assalto alla Coppa Italia, con finale persa contro Brescia, la squadra di Sergio Scariolo spera ancora di rimontare in Eurolega anche se chiaramente sarà difficile, dunque il principale obiettivo rimane quel campionato in cui potrebbe essere vinto il secondo scudetto in tre stagioni, andando a certificare un bel dominio sul basket italiano. Intanto la Segafredo vuole provare a strappare a Milano il primo posto al termine della regular season, traguardo che ovviamente passa anche dal Taliercio…











© RIPRODUZIONE RISERVATA