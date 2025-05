DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 13-17): DIOUF 5 PUNTI

Il primo quarto tra Venezia e Virtus Bologna termina sul 13-17. Queste le statistiche dei protagonisti in campo. Venezia: Tessitori 4, Tyler 2, Kabengele 2, Parks 2, Wiltjer 3. Virtus Bologna: Clyburn 2, Rassoul Diouf 5, Hackett 2, Akele 2, Cordinier 2, Zizic 2. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA/ Venezia Virtus Bologna (risultato finale 89-82): la Reyer prolunga la serie (gara-3, 23 maggio 2025)

VENEZIA VIRTUS BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Non risulta purtroppo una diretta Venezia Virtus Bologna in tv, perché la partita di oggi dovrebbe essere un’esclusiva in diretta streaming video per gli abbonati a DAZN.

SI GIOCA

Proseguono le emozioni della diretta Venezia Virtus Bologna, ci attende infatti gara-4 grazie al successo della Reyer nella partita di venerdì, che il coach veneto Neven Spahija aveva giudicato come “un premio per tutto il lavoro che abbiamo fatto nelle prime due gare a Bologna”. Spahija ha promosso la prestazione dei suoi sotto ogni punto di vista tranne i tiri liberi, dove in effetti Venezia ha avuto un modesto 12 su 22. In ogni caso, il coach ha potuto sottolineare con orgoglio il fatto che “abbiamo controllato penso il 90% di questa gara”.

DIRETTA/ Virtus Bologna Venezia (risultato finale 77-75): V Nere avanti 2-0! (20 maggio 2025)

Un messaggio poi rivolto al pubblico: “Bisogna capire che contro Bologna non si può giocare 40′ con un solo quintetto, ci vuole più pazienza”. Altro motivo di soddisfazione per Spahija è avere evidenziato che “la fisicità non è un nostro problema”. Più sintetico il commento sulla sconfitta da parte di Dusko Ivanovic, che ha riconosciuto alla Reyer soprattutto il merito di avere iniziato meglio, costringendo la Virtus a una rimonta nella quale tuttavia “nei momenti cruciali abbiamo sbagliato tiri o fatto altri tipi di errori”. Adesso però si torna a giocare: via alla diretta Venezia Virtius Bologna! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Virtus Bologna Venezia (risultato finale 90-85): Reyer subito KO! Gara-1 playoff, 18 maggio 2025

VENEZIA VIRTUS BOLOGNA: MATCH-POINT PER GLI OSPITI

La Reyer spera ancora e quindi oggi, domenica 25 maggio 2025, l’appuntamento sarà alle ore 18.00 con la diretta Venezia Virtus Bologna, perché al Taliercio si gioca gara-4 del quarto di finale dei playoff scudetto di basket. Finora il fattore campo è sempre risultato determinante in questa serie, per cui abbiamo visto la Virtus Segafredo Bologna andare avanti sul 2-0 e poi la Umana Reyer Venezia riaprire i giochi, staremo a vedere oggi se i veneti riusciranno a portare la Virtus alla bella oppure se stavolta il fattore campo salterà, dando la semifinale agli ospiti.

Va precisato che finora la diretta Venezia Virtus Bologna ci ha sempre fornito partite piuttosto combattute: lo scarto di 7 punti in favore della Reyer venerdì sera è stato il più largo nelle tre partite, quindi le emozioni sono sempre assicurate. Questo è indiscutibilmente un merito di Venezia, perché parliamo della serie fra la prima e l’ottava della stagione regolare, quindi in teoria quella con la maggiore differenza, ma finora la Virtus Bologna non ha avuto quel qualcosa in più e allora deve ancora lottare duramente, sebbene comunque avrà un match-point oggi con la diretta Venezia Virtus Bologna…

DIRETTA VENEZIA VIRTUS BOLOGNA: UNA SERIE MOLTO INCERTA

L’incertezza quindi sembra essere finora il tratto distintivo della diretta Venezia Virtus Bologna, anche se naturalmente ogni partita ha raccontato storie diverse. Ad esempio, in gara-1 la Virtus Bologna aveva ipotecato la vittoria con un terzo quarto di 29-15, quindi non è stato un finale così combattuto, sebbene Venezia negli ultimi 10 minuti avesse rimontato bene, riducendo il distacco a sole cinque lunghezze al suono della sirena, che invece è stata una vera liberazione per la Virtus Bologna in gara-2.

La seconda sfida in terra emiliana è stata infatti decisamente più combattuta, con Venezia anche in vantaggio e una battaglia punto a punto risolta sul 77-75 per i padroni di casa solo nell’ultimo minuto di gioco. La serie poi si è spostata al Taliercio e in gara-3 la diretta Venezia Virtus Bologna ha visto la Reyer partire subito forte, poi la Virtus ha cercato di rientrare ma infine la vittoria è andata ai lagunari, con i 21 punti di Kyle Wiltjer in particolare evidenza. Quale sarà l’andamento di gara-4?