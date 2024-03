DIRETTA/ Italia Venezuela streaming video Rai: avversaria inedita per gli azzurri (amichevole, 21 marzo 2024)

DIRETTA ITALIA VENEZUELA: I TESTA A TESTA

La diretta di Italia Venezuela sarà a suo modo un evento storico, perché prima di oggi le due Nazionali non si erano mai affrontate. Allora andiamo a curiosare nella storia dei precedenti degli Azzurri contro le Nazionali “minori” sudamericane, cioè escludendo Argentina, Brasile e Uruguay. Potremmo citare innanzitutto il Cile, perché ci sono tre precedenti tutti nella fase finale dei Mondiali, con una vittoria nel 1966, un pareggio nel 1998 e la famosa “battaglia di Santiago” che terminò con una sconfitta dell’Italia nel 1962 in casa loro.

Il Perù ci ricorda invece il trionfo di Spagna 1982, anche se la partita contro i peruviani fu uno dei tre pareggi della prima fase, quando sembrava difficile immaginare cosa sarebbe successo in seguito. Con il Paraguay ecco invece tre precedenti: due vittorie ai Mondiali 1950 e poi in un’amichevole del 1998, mentre ai Mondiali 2010 ci fu un pareggio. Infine l’Ecuador, contro cui domenica giocheremo la seconda amichevole di questa tournée ma con il quale abbiamo comunque già due precedenti, cioè la vittoria ai Mondiali 2002 più un pareggio in una amichevole giocata nel 2005. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA VENEZUELA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Come per tutte le partite azzurre la diretta tv di Italia Venezuela sarà seguibile in maniera gratuita e perciò in chiaro sui canali della Rai, il che darà la possibilità a tutti i tifosi di vedere questo match anche in diretta streaming video, visitando il sito di Rai Play oppure attivando e installando la relativa app. In alternativa sarà sempre possibile seguire il match insieme a noi, perciò non abbandonate questa pagina! CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ITALIA VENEZUELA

ITALIA VENEZUELA: AMICHEVOLE VERSO GLI EUROPEI!

Siamo pronti a scendere in campo insieme ai nostri giocatori in questa diretta di Italia Venezuela, un’amichevole che rappresenta un’importante occasione di preparazione per gli azzurri di Spalletti in vista dei prossimi Europei, il tutto avverrà oggi 21 marzo 2024 alle ore 22,00.

Affrontare una squadra di livello come quella sudamericana può fornire una valutazione significativa sullo stato di forma e sulle capacità della Nazionale italiana. In questa partita, è probabile che vedremo alcuni volti nuovi tra i convocati, con giocatori come Lucca che potrebbero fare il loro esordio. Lucca potrebbe rappresentare quella punta fisica che tanto mancava alla Nazionale, offrendo una nuova opzione tattica e un diverso approccio al gioco offensivo.

ITALIA VENEZUELA: PROBABILI FORMAZIONI

Gli occhi cadono sulle probabili formazioni anche in questa diretta di Italia Venezuela, dove per i sudamericani, sarà importante fare attenzione a Bueno, un rifinitore abile nel cuore del campo che può mettere in rete gli attaccanti con un solo tocco. La sua visione di gioco e la precisione nei passaggi possono creare problemi alla difesa italiana.

Spalletti invece ha qualche dubbio su Zaccagni, un giocatore che ha dimostrato il suo valore segnando in campionato, ma che è stato piuttosto discontinuo in questa stagione. La sua capacità di influenzare il gioco e la sua forma fisica potrebbero potrebbero essere fattori determinanti per la formazione italiana.

ITALIA VENEZUELA, LE QUOTE

Infine proviamo a dare un occhio insieme alle quote della diretta di Italia Venezuela grazie all’ausilio del sito di Sisal: la vittoria sudamericana distinta dal segno 1 è quotata a 3,2 mentre il pareggio a 2,6. La vittoria azzurra invece a 2,5.











