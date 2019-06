Diretta Venezuela Perù/ Streaming video DAZN: big match per il girone A

Venezuela Perù, in diretta dall’Arena do Gremio di Porto Alegre, sabato 15 giugno 2019 alle ore 21.00 italiane, sarà una sfida valevole come match della prima giornata della fase a gironi della Copa America 2019. La Vinotinto si presenta all’appuntamento dopo un rotondo 3-0 rifilato agli Stati Uniti nell’ultimo test match e vuole confermare il percorso di crescita già visto nelle ultime edizioni della Copa America. Il Perù, dopo essere tornato l’anno scorso a giocare un Mondiale dopo 36 anni, vuole stupire anche in Copa America anche se l’ultima sfida ha fatto segnare un pesante 0-3 subito dalla Colombia.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Venezuela Perù non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZUELA PERU’

Le probabili formazioni di Venezuela Perù attese in campo stasera all’Arena do Gremio di Porto Alegre. La Vinotinto sarà schierata con un 4-5-1 e scenderà in campo con Farinez; Rosales, Osorio, Chancellor, Ronald Hernandez; Machis, Yangel Herrera, Rincon, Junior Moreno, Murillo; Rondon. All. Dudamel. Risponderanno i peruviani con questa formazione schierata con un 4-2-3-1: Gallese; Trauco, Araujo, Santamaria, Advincula; Tapia, Yotun; Flores, Carrillo, Cueva; Guerrero. All. Gareca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Perù favorito per la vittoria contro il Venezuela. Quota per il segno 1 fissata a 3.25 da Bet365, quota per il segno X offerta a 2.90 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 2.40 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.55 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.48 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA