Diretta/ Monza Mulhouse (risultato finale 3-0): perentoria vittoria brianzola!

DIRETTA MONZA MULHOUSE (RISULTATO FINALE 3-0)

Monza Mulhouse 3-0: netta e indiscutibile è stata la vittoria della squadra brianzola nella partita della Champions League di volley femminile che è terminata in tre soli set con i parziali di 25-20, 25-17, 25-12. Come si può dunque facilmente notare, si è trattato di un crescendo impetuoso per Monza, che ad ogni set ha vinto in modo sempre più netto. Eravamo rimasti a un secondo parziale iniziato molto bene, nel quale poi il Mulhouse aveva tentato una reazione fino al 9 pari, ma poi Monza ha allungato sempre più fino al netto 25-17.

DIRETTA/ Nyiregyhaza Conegliano (risultato finale 0-3): una vittoria schiacciante!

Curioso infine l’andamento del terzo set di Monza Mulhouse, che ha visto le ospiti rimanere in scia alle brianzole fino al 12-10, ma da quel momento in poi Monza ha infilato un parziale di addirittura undici punti consecutivi fino al 23-10 che non ha dato scampo alle transalpine, infine Monza ha sigillato la vittoria in tre soli set sul definitivo 25-12. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Dukla Liberec Novara (risultato finale 0-3) streaming: Igor sul velluto

DIRETTA MONZA MULHOUSE (RISULTATO 1-0): 25-20 NEL PRIMO SET

Monza Mulhouse 1-0: è cominciata bene la partita della Champions League di volley femminile che vede protagonista la squadra brianzola. Monza infatti si è imposta nel primo set con il punteggio di 25-20 sulle avversarie francesi, che avevano cominciato meglio ma sono state poi ben presto superate da Monza, in particolare già con un parziale di 5-0 per portare il punteggio dal 2-3 al 7-3. Da quel momento in poi, le padrone di casa brianzole hanno sempre conservato un vantaggio come minimo di tre lunghezze e di conseguenza Monza è riuscita a chiudere il primo set sul 25-20.

DIRETTA/ Perugia Trento (risultato finale 3-0): trionfo umbro!

Anche il secondo set sembra essere cominciato bene per Monza, che anzi in questo caso ha preso il comando delle operazioni fin dal primo punto. Monza Mulhouse per ora sta dando solamente buone notizie alla squadra italiana, speriamo naturalmente che possa proseguire così fino al suo termine… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VERO VOLLEY MONZA-MULHOUSE IN VIDEO STREAMING E TV: LE INFO PER SEGUIRE IL MATCH

L’appuntamento da segnare in rosso sul calendario è quindi quello di oggi, 8 dicembre 2021, alle ore 19:30, in quel dell’Arena di Monza. Per chi non potesse presenziare all’evento di persona vi ricordiamo la possibilità di seguire la sfida fra il Vero Volley Monza e il Mulhouse in diretta televisiva, andando sul canale Discovery+ di Eurosport, accessibile però solo a pagamento

La partita sarà visibile anche in diretta streaming attraverso l’applicazione dedicata presente in versione Android e iOS sia per smartphone quanto per pc e tablet, o eventualmente visitando il sito di Eurosport e cercando la sezione dedicata. La telecronaca sarà affidata a Gianmario Bonzi, mentre il commento tecnico di Rachele Sangiuliano. Vi ricordiamo, prima di lasciarvi, il girone completo delle ragazze monzesi, ASPTT Mulhouse VB, LP Salo, VakifBank Istanbul, Vero Volley Monza. Le pallavoliste brianzole sono ancora a quota zero dopo la sconfitta in terra turca.

SI COMINCIA!

Si accede finalmente la diretta di Monza Mulhouse, atteso incontro per i gironi della Champions league, e sfida di volley femminile dove sicuramente si ritaglierà un ruolo da protagonista la schiacciatrice Katarina Lazovic. La giocatrice serba poi solo pochi giorni fa, tramite i canali ufficiali del club aveva ben presentato il match, mettendo in guardia da facili ottimismi: “Ci aspettiamo una gara dura.

Non solo perché sappiamo che Mulhouse è una squadra ben organizzata, ma anche perché siamo consapevoli che le squadre francesi lottano fino alla fine, sempre. Per vincere questa gara dovremo quindi dare il 100%, affidandoci alla nostra motivazione e alla voglia di esprimere la miglior pallavolo possibile. Aspettiamo questa sfida da tanto tempo, dopo delle ottime uscite in campionato. Non vediamo l’ora di scendere in campo”. Vedremo allora che dirà il campo: Monza Mulhouse comincia! (agg Michela Colombo)

DIRETTA VERO VOLLEY MONZA-MULHOUSE: PARLA GASPARI

Alla vigilia della diretta di Vero Volley Monza Mulhouse, ci pare doveroso dare spazio anche alle ultime dichiarazioni del tecnico della Vero Volley Marco Gaspari, che pure in questo giorni ha ben presentato l’incontro di Champions league di questa sera. Tramite i canali ufficiali del consorzio, il tecnico delle brianzole ha affermato: “E’ una sfida fondamentale per il passaggio del turno, visto che il regolamento della Champions League prevede l’accesso ai quarti delle prime classificate dei cinque gironi e le tre migliori seconde. Sappiamo che ci giochiamo da subito le nostre opportunità con il Mulhouse e le finlandesi del Salo. Sarà quindi importante affrontare questa seconda partita, la prima casalinga, nel migliore dei modi, con la spinta del nostro pubblico; lo abbiamo visto contro Novara, Conegliano e Firenze domenica quanto è importante il loro sostegno”.

Gaspari ha poi aggiunto in chiusura: “Dovremo approcciare la sfida nel migliore dei modi, consapevoli che, seppur loro non partano con i favori del pronostico nel girone, sono allenate da un ottimo tecnico italiano e sono le campionesse di Francia e prime in classifica anche in questa stagione”. (agg Michela Colombo)

SCONTRO DIRETTO

Torna lo spettacolo della Champions League femminile: in diretta tv streaming video, di scena questa sera la partita fra le ragazze del Vero Volley di Monza, e le rivali francesi del Mulhouse. Si tratta della seconda giornata del torneo europeo di categoria, e che vede le atlete brianzole impegnate nel girone B il cosiddetto “Pool B”. Le ragazze allenate dal tecnico Marco Gaspari, dopo aver sfiorato l’impresa alla prima giornata contro il VakifBank di Istanbul, dovranno cercare di vincere lo scontro diretto contro l’ASPTT Mulhouse VB, impresa tutt’altro che semplice visto che le stesse transalpine vengono da una bella vittoria per 3 a 1 contro il Salo di due settimane fa.

Dalla loro le ragazze del Vero Volley di Monza avranno però il fattore campo, e si tratterà di un’occasione speciale visto che sarà la prima volta in assoluto che la Champions League femminile sbarcherà presso l’Arena di Monza. Si tratta ovviamente di una partita fondamentale, ma che Marco Gaspari dovrà affrontare con le consuete assenze che lo hanno attanagliando in questo primo scorcio di stagione. In ogni caso, come ricorda anche Eurosport, il gioco offerto fino ad oggi da Alessia Orro e compagne è stato a dir poco spumeggiante, di conseguenza ci saranno buone chance di vedere la prima vittoria europea nella serata di oggi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA