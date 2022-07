Diretta Verona A Verona B/ Streaming video tv: sgambata in famiglia (amichevole)

DIRETTA VERONA A VERONA B: AMICHEVOLE IN FAMIGLIA!

Verona A Verona B è in diretta alle ore 17:00 di mercoledì 13 luglio, presso il Centro Sportivo di Mezzano: si tratta della seconda amichevole per l’Hellas, che per la sua preparazione estiva si è radunato sotto le Pale di San Martino di Castrozza e, dopo la goleada contro il Primiero, affronta un test in famiglia. Per il Verona è sostanzialmente tutto nuovo: Igor Tudor, dopo lo splendido campionato, ha deciso di non proseguire il suo rapporto con la società scaligera e dunque la squadra è stata affidata a Gabriele Cioffi, reduce da una stagione del tutto positiva con l’Udinese e ora chiamato a una nuova sfida.

Diretta/ Verona US Primiero (risultato finale 9-0) video tv: Hellas a valanga

Naturalmente i tre anni da cui arriva l’Hellas hanno alzato l’asticella e i tifosi ora si aspettano che si possa quasi lottare per l’Europa, anche se ovviamente sarà tutt’altro che semplice; intanto vedremo quello che succederà nella diretta di Verona A Verona B, per l’amichevole in famiglia c’è curiosità anche riguardo le scelte che saranno operate sul terreno di gioco e dunque dobbiamo anche prenderci del tempo per valutare cosa Cioffi deciderà, andando a leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa imminente partita.

DIRETTA/ Lazio Verona (risultato finale 3-3): biancazzurri quinti in classifica

DIRETTA VERONA A VERONA B STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, la diretta tv di Verona A Verona B non dovrebbe essere prevista: la partita amichevole della società scaligera infatti non viene coperta dai canali della nostra televisione, e non sarà disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video di Verona A-Verona B. Per avere tutte le informazioni utili sul match potrete comunque rivolgervi ai social network: l’Hellas infatti mette a disposizione le sue pagine liberamente consultabili, in particolare consigliamo di visitare gli account Facebook e Twitter.

DIRETTA/ Napoli Verona Primavera (risultato finale 1-2): Flakus! Azzurri ai play out

PROBABILI FORMAZIONI VERONA A VERONA B

Cioffi dovrebbe giocare con un 3-5-2 la diretta Verona A Verona B, insistendo sul progetto tecnico già portato avanti con l’Udinese: da valutare ovviamente le scelte, però Alessandro Berardi potrebbe essere il portiere con una linea difensiva nella quale Gunter e Ceccherini possono essere supportati da Magnani – naturalmente nel secondo tempo le cose cambierebbero in maniera sensibile. Sugli esterni può essere dato spazio a Faraoni e Retsos, con Ruegg che ancora una volta potrebbe essere impiegato da titolare.

Nel settore nevralgico del campo ci aspettiamo che Ilic torni a giocare dal primo minuto, insieme a lui potremmo vedere Tamèze per quello che tecnicamente sarebbe il tandem titolare per le partite di campionato. Piccoli, scatenato contro il Primiero, va verso la conferma ma le alternative non mancano, in attacco infatti Cioffi può disporre di Tupta e Djuric così come di Lasagna e Giovanni Simeone (senza dimenticarsi di Caprari) ma bisognerà vedere chi di loro sarà effettivamente a disposizione per questa amichevole in famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA