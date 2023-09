Diretta/ Verona Atalanta (risultato 0-0) streaming video tv: Bonazzoli vs Lookman, via! (oggi 26 settembre)

DIRETTA VERONA ATALANTA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Mancano solo pochi minuti alla diretta di Verona Atalanta, una partita che si gioca tra due squadre che stanno tenendo un passo simile. Curiosamente il dato relativo alla difesa è identico: sia l’Hellas che la Dea hanno incassato 5 reti, la grande differenza sta invece nell’attacco perché quello dell’Atalanta ha prodotto 10 gol, mentre quello del Verona sta faticando e ha realizzato soltanto una rete. È indicativo il fatto che il Verona abbia segnato tre gol nelle prime due giornate centrando due vittorie; poi una realizzazione in tre partite, con un punto all’attivo. Dunque, gli scaligeri hanno bisogno di tornare a essere competitivi davanti. L’Atalanta dal canto suo ha già perso due volte in trasferta, ma nelle tre partite che ha vinto ha sempre mantenuto la porta inviolata.

Video/ Atalanta Cagliari (2-0) gol e highlights: De Ketelaere-Lookman, intesa vincente (24 settembre 2023)

Il dato ci dice che la squadra di Gian Piero Gasperini trova sempre un modo per segnare, dunque le sue partite deve più che altro vincerle con la solidità difensiva. Adesso mettiamoci comodi e valutiamo insieme quello che succederà sul terreno di gioco del Bentegodi: ecco le formazioni ufficiali della partita, la diretta di Verona Atalanta può finalmente cominciare! VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Folorunsho, F. Terracciano; Ngonge, Duda; F. Bonazzoli. Allenatore: Marco Baroni ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Pasalic; Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Milan Verona (1-0) gol e highlights: I rossoneri si rialzano! (23 settembre 2023)

DIRETTA TV VERONA ATALANTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Verona Atalanta sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il servizio streaming fornirà la copertura dell’evento anche in diretta tv grazie all’applicazione visibile su smart tv e a Zona Dazn, servizio attivabile sul proprio account e visibile sui canali dedicati Sky. Ricordiamo che per fruire degli eventi DAZN sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. La diretta streaming di Verona Atalanta è trasmessa unicamente sull’applicazione DAZN che potrà essere visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, computer e console di gioco.

DIRETTA/ Atalanta U23 Pro Vercelli (risultato finale 2-0): vittoria preziosa!

VERONA ATALANTA: I TESTA A TESTA

La diretta del match Verona Atalanta presenta una sfida che da sempre ha regalato emozioni e gol al pubblico presente. Padroni di casa che si posizionano al decimo posto in classifica con 7 punti collezionati frutto di 4 reti realizzate e 5 subite. Partendo dal 2017 sono presenti ben 10 scontri tra queste due formazioni. Il 70% delle volte la vittoria è andata all’Atalanta con soltanto una volta su 7 realizzando un gol.

La vittoria più importante è sicuramente quella del 2018, data in cui i bergamaschi ebbero la meglio in casa del Verona con il risultato di 0-5: reti realizzate da Cristante, Gomez e tre volte Ilicic. In 10 match il pareggio è uscito soltanto in una circostanza mentre sono due i successi del Verona, li ha ottenuti entrambi in casa bergamasca con i risultati rispettivamente di 0-2 e 1-2. L’ultima volta che le due formazioni si sono affrontate è terminata con il risultato di 3-1 per l’Atalanta: a segno Zappacosta, Holjund e Pasalic. Dall’altra parte Lazovic. (Marco Genduso)

VERONA ATALANTA: SCALIGERI, MOMENTO NO

La diretta Verona Atalanta, in programma mercoledì 27 settembre alle ore 18:30 allo stadio “Bentegodi” di Verona, sarà un match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Gara tutta da seguire e che gli scaligeri vogliono vincere per superare in classifica i diretti avversari di giornata. I veneti, infatti, nonostante lo stop patito in casa del Milan, stazionano a quota sette punti nella graduatoria, tre in meno dei bergamaschi. La formazione di Gasperini sembra aver trovato la retta via dopo aver vinto senza problemi la sfida casalinga contro il Cagliari.

VERONA ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Verona Atalanta, sfida in programma mercoledì 27 settembre alle ore 18:30 allo stadio “Bentegodi”. Tra i padroni di casa fuori causa gli infortunati Doig, Braaf, Henry e Tchatchoua mentre Dawidowicz non è al meglio e potrebbe lasciar posto a Magnani. In casa nerazzurra, invece, mister Gasperini dovrà rinunciare ai soliti Tourè e Scamacca. Ballottaggio in difesa tra Scalvini e Djimsiti mentre Ruggeri e Zortea si contendono una maglia sulla corsia sinistra.

VERONA ATALANTA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Verona Atalanta danno per favorita la squadra di mister Gasperini con il segno 2 proposto a 1.80. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dell’Hellas è dato a 4.25 mentre il pareggio si gioca a 3.70.











© RIPRODUZIONE RISERVATA