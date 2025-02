DIRETTA VERONA ATALANTA, GASPERINI VUOLE TORNARE A VINCERE

Dopo il pareggio in casa contro il Torino, Gasperini cerca il riscatto al Bentegodi nella diretta Verona Atalanta in campo alle 15,00 di sabato 8 febbraio. In questa sfida valida per la ventiquattresima giornata di Serie A si sfideranno due squadre con qualità ben diverse che potrebbero far vedere una partita ricca di azioni da gol.

Il Verona di Zanetti arriva dalla vittoria in trasferta contro il Monza per 0 a 1 che ha rilanciato i gialloblù portandoli in al tredicesimo posto in classifica. Ancora terza, invece, l’Atalanta di Gasperini che cerca di tornare al successo nonostante i numerosi infortuni.

INFO STREAMING VIDEO VERONA ATALANTA E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Verona Atalanta sarà necessario abbonarsi a DAZN che trasmetterà la partita in esclusiva ma più comodamente potrete seguirla sui cellulari o iphone in streaming video tramite una app.

VERONA ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Sarà una sfida tra due squadre che giocano con la difesa a tre la diretta Verona Atalanta, perciò andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni. L’Hellas Verona di Zanetti si affiderà a Montipò tra i pali con Coppola, Daniliuc e Ghilardi in difesa e sostenuto da Bradaric e Tchatchoua. Kastanos e Serdar giocheranno in mediana a sostegno del tridente formato da Suslov, Sarr e Mosquera.

Diversi infortuni, invece, per l’Atalanta di Gasperini che andrà in campo con un 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali difeso da Posch, Hien e Djimsiti. Bellanova e Ruggeri saranno i due esterni di centrocampo con De Roon e Ederson in mediana a sostegno di un tridente formato da De Ketelaere, Retegui e Samardzic.

QUOTE VERONA ATALANTA, IL PRONOSTICO

Per gli scommettitori del weekend interessante vedere cosa vuol dire puntare sulla diretta Verona Atalanta, ma prima val la pena analizzare le quote di di Sisal. Il favore del pronostico pende dalla parte dell’Atalanta che vedono la loro vittoria quotata a 1,53 contro il 6,25 per il Verona e il pareggio che arriva fino a 4,09.