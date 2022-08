Diretta Verona Atalanta/ streaming video tv: la dea alla ricerca della continuità

Una delle gare più intriganti di questa terza giornata di Serie A è quella che andrà in scena allo stadio Bentegodi tra Verona e Atalanta. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio nella scorsa giornata e saranno chiamate al riscatto. Anche perché il Verona deve scrollarsi di dosso i dubbi di inizio stagione scaturiti soprattutto dopo la scelta di Gabriele Cioffi alla guida tecnica della squadra. L’Atalanta dopo una campagna acquisti abbastanza in sordina punta ad un campionato di vertice per tornare in Europa. La diretta tra Verona e Atalanta sarà domenica 28 agosto alle ore 18.30.

DIRETTA FROSINONE LECCE PRIMAVERA/ Video streaming tv: il protagonista Ayouf Afi

DIRETTA VERONA ATALANTA: LA DEA ALLA RICERCA DEL RISCATTO

L’Atalanta quest’anno è chiamata a migliorare il piazzamento della scorsa stagione che l’ha lasciata fuori dall’Europa. La campagna acquisti in sordina ha lasciato dei dubbi tra i tifosi ma il pareggio convincente contro il Milan della scorsa settimana ha ridato fiducia all’ambiente.

Belotti alla Roma/ Calciomercato news: visite mediche svolte, attesa per la firma

La dea è chiamata in questa difficile trasferta a confermare il bel gioco visto contro i rossoneri. Dall’altro lato trova un Verona che dopo la sconfitta netta e senza storia della prima giornata contro il Napoli, è riuscita ad ottenere un buon punto contro il Bologna. La squadra di Cioffi ha fatto vedere miglioramenti e per questo c’è attesa per capire se questi siano confermati.

VERONA ATALANTA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tra Verona e Atalanta andrà in scena domenica 28 agosto alle ore 18.30. La gara sarà visibile in live streaming su Dazn disponibile sia da app store che Google play. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni con il commento tecnico di Manuel Pasqual.

Thiaw al Milan/ Calciomercato, il difensore dello Schalke è atteso oggi in Italia

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA ATALANTA

I padroni di casa confermeranno il 3-5-2 che è riuscito a strappare il pari la scorsa giornata contro il Bologna. La probabile formazione scelta da mister Cioffi sarà: Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Tameze Lazovic; Lasagna, Henry.

Giampiero Gasperini non cambia il suo classico 3-4-2-1 ma sembra intenzionato ad operare dei cambi rispetto alla scorsa gara. In difesa potrebbe tornare Okoli dal primo minuto. In attacco oltre al punto fermo Zapata in questo momento Muriel sembra essere in vantaggio su Boga. Ecco la probabile formazione: Musso; Toloi, Okoli, Demiral; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Muriel; Zapata.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SU VERONA ATALANTA

L’Atalanta sulla carta è superiore al Verona e questo lo si nota anche dalle quote proposte da Snai. La vittoria della dea è data a 1.83, il pareggio a 3.85 mentre la vittoria del Verona paga 4 volte la posta. Bassa anche la quota dell’over 2,5 vista la qualità offensiva soprattutto della squadra ospite. La quota è 1,60. Alta la quota dell’under 2,5: 2,20











© RIPRODUZIONE RISERVATA