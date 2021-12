Diretta Verona Atalanta/ Video streaming tv: Tudor contro Gasperini!

DIRETTA VERONA ATALANTA: GLI ALLENATORI

Si avvicina il momento di Verona Atalanta: in questo momento Igor Tudor e Gian Piero Gasperini sono tra gli allenatori che stanno facendo meglio in Serie A, e in generale nel calcio italiano. Naturalmente del tecnico piemontese abbiamo parlato più volte, basti pensare al fatto che sta conducendo l’Atalanta per la sesta stagione consecutiva e non c’è nessuno più longevo di lui al momento; per Tudor invece parlano i risultati, in un solo girone (anzi meno) il suo Verona ha segnato quasi lo stesso numero di gol dell’intero campionato 2020-2021 e il passo dell’allenatore croato è straordinario, perché stiamo parlando di 23 punti in 13 partite con appena 2 sconfitte.

DIRETTA/ Atalanta Pescara Primavera (risultato finale 4-0) ci prova Colazzilli!

Questo bilancio, proiettato su tutte le giornate disputate fin qui, ci parla di oltre 28 punti: chiaramente le cose sarebbero potute essere diverse se Tudor avesse iniziato la stagione, ma intanto con la sua media punti il Verona sarebbe quinto in classifica proprio alle spalle dell’Atalanta, e in questo campo ipotetico si giocherebbe oggi una bella occasione per avvicinare la qualificazione in Champions League. quella che Gasperini ha timbrato per tre anni consecutivi con l’Atalanta: mica male davvero, insomma… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Verona Sassuolo Primavera (risultato finale 1-0) streaming: la decide Grassi

VERONA ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv della partita Verona Atalanta di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN. Si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere abbonati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata. La gara non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

LO STORICO

Ecco tutti i precedenti della diretta di Verona Atalanta, analizziamoli da vicino. In Serie A le due squadre si sono affrontate per 21 volte col bilancio in netto favore dei bergamaschi. Questi infatti hanno vinto per 11 volte con 3 successi degli scaligeri e 7 pareggi. Il risultato uscito più volte è l’1-1 che abbiamo visto in 6 occasioni. La gara col maggior numero di gol è uno spettacolare 5-2 della stagione 1968/69. La gara in questione vide tra i protagonisti uno scatenato Clerici autore di una tripletta. Il Verona ha vinto l’ultima gara giocata al Gewiss Stadium di Bergamo terminata con 0-2 dopo 62 minuti di grande equilibrio.

Atalanta si qualifica se.../ Champions League: ko contro il Villarreal, ottavi addio

Gli ospiti erano andati avanti con un calcio di rigore di Miguel Veloso e raddoppiarono con Zaccagni nel finale. L’ultimo successo della Dea in casa contro questo avversario invece è del 7 dicembre 2019, un match terminato 3-2. Gli ospiti andarono avanti due volte con una doppietta di Di Carmine raggiunti prima da Malinovsky, entrato al posto dell’infortunato Ilicic, e di Muriel su rigore. Dopo il rosso a Dawidowicz al minuto 85 i padroni si gettarono avanti alla ricerca del gol della vittoria dopo aver rischiato seriamente di perderla. Al minuto 93 arrivò il gol del difensore albanese Djimsiti. (Matteo Fantozzi)

LA TRAPPOLA DI TUDOR PER GASP!

Verona Atalanta sarà diretta dall’arbitro Juan Luca Sacchi della sezione AIA di Macerata. La gara in programma domenica 12 dicembre alle ore 15:00, presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Il Verona è reduce dalla super rimonta di Venezia, in cui ha vinto 3-4, recuperando tre gol di svantaggio. La squadra di Igor Tudor ha perso solo una volta negli ultimi cinque turni, dimostrando un buono stato di forma. Gli scaligeri sono in decima posizione con 23 punti, due in meno di Roma e Lazio.

L’Atalanta è reduce dal grande successo del Maradona di Napoli, in cui si è imposta con il risultato di 2-3, infliggendo la prima sconfitta casalinga agli azzurri. La squadra di Gian Piero Gasperini è sicuramente quella più in forma dell’attuale periodo. I nerazzurri infatti hanno collezionato cinque vittorie consecutive, inserendosi prepotentemente nella lotta scudetto, con la prima posizione che dista solamente 4 punti. Nell’ultimo precedente giocato al Bentegodi nello scorso marzo, l’Atalanta si è imposta con un secco 0-2, in gol Malinowsky e Zapata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA ATALANTA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Verona Atalanta, le quali prenderanno parte alla gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. Il tecnico scaligero, Igor Tudor, potrà contare su Barak, il quale ha smaltito l’influenza. Confermato il consueto modulo 3-4-2-1. Ecco la probabile formazione titolare del Verona: Montipò; Dawidowicz, Ceccherini, Magnani; Faraoni, Ilic, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

In casa Atalanta, Gian Piero Gasperini, sembra intenzionato a schierare dal primo minuto Mario Pasalic. Il croato, insieme ad Ilicic dovrebbe supportare l’unica punta Duvan Zapata. Sugli esterni confermati Zappacosta e Maehle. Con il modulo 3-4-2-1, questa la probabile formazione titolare dell’Atalanta: Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Freuler, de Roon, Zappacosta; Pasalic, Ilicic; Zapata.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Verona Atalanta di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. La vittoria del Verona, abbinata al segno 1 è quotata 3.65. Sembra difficile un risultato di parità, con il segno X proposto a 3.85. Favorita l’Atalanta, con il successo nerazzurro abbinato al segno 2, quotato 1.90.



© RIPRODUZIONE RISERVATA