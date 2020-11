DIRETTA VERONA BENEVENTO/ Video streaming tv: ecco la storia della partita

DIRETTA VERONA BENEVENTO: I TESTA A TESTA

Sarà la diretta di Verona Benevento a chiudere la sesta giornata del Campionato di Serie A: andiamo a vedere che cosa ci riserva lo storico, quando è ormai imminente il calcio d’inizio allo stadio Bentegodi. Dati alla mano possiamo infatti oggi parlare di appena sette precedenti ufficiali occorsi tra i due club, segnati a tabella per la precisione dal 1984 a oggi, tra primo secondo campionato nazionale, come pure in Coppa Italia. Il bilancio complessivo, pur ricco è abbastanza in equilibrio tra le due società: vi contiamo infatti tre affermazioni a testa e solo un pareggio recuperato entro il triplice fischio finale. Considerato la storia recente delle due squadre, ecco che poi non ci risulta troppo datato l’ultimo riferimento ufficiale: risale infatti alla stagione 2018-19 della Serie B l’ultimo testa a testa occorso tra Verona e Benevento. Allora ben ricordiamo il successo in trasferta dell’Hellas ottenuto per 1-0 nel turno di andata, come il tris inetto degli stregoni al ritorno, disputato al Bentegodi. (agg Michela Colombo)

DIRETTA VERONA BENEVENTO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Verona Benevento sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: la partita di Europa League sarà dunque un’esclusiva riservata ai soli abbonati Sky, che in alternativa la potranno seguire anche con il consueto servizio di diretta streaming video che viene offerto dall’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi e attivandola su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

VERONA BENEVENTO: SFIDA EQUILIBRATA!

Verona Benevento, lunedì 2 novembre 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie A. Sfida tra outsider che possono puntare a ottenere risultati importanti in questo campionato di Serie A. Gli scaligeri in campionato si sono confermati formazione dalla grande solidità, andando a imporre il pari alla Juventus all’Allianz Stadium. In Coppa Italia il passaggio del turno è arrivato col brivido nel derby contro il Venezia. Dopo aver sprecato due gol di vantaggio tra l’83’ e l’87’ ed essere andati sotto nei supplementari, gli scaligeri hanno ripreso la situazione con un gol di Ronaldo Vieira per poi vincere ai calci di rigore. Il Benevento invece ha perso una partita decisamente folle contro l’Empoli in Coppa: dopo aver terminato il primo tempo sullo 0-0, sono stati i toscani a passare il turno vincendo 2-4 allo stadio Vigorito: un’allegria tattica che Filippo Inzaghi cercherà di correggere per ritrovare il Benevento che ha molto bene impressionato nelle prime giornate di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA BENEVENTO

Le probabili formazioni di Verona Benevento, sfida che andrà in scena presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Ivan Juric con un 3-4-2-1: Silvestri; Magnani, Dawidowicz, Empereur; Lazovic, Vieira, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. Gli ospiti guidati in panchina da Filippo Inzaghi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-2-1 come modulo di partenza: Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie A tra Verona e Benevento queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.00, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.40 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.80.

© RIPRODUZIONE RISERVATA