DIRETTA VERONA BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Dopo il colpaccio scaligero all’andata, cosa ci dirà oggi la diretta Verona Bologna Primavera? Ricordiamo innanzitutto che cosa era successo giovedì 19 dicembre scorso, cioè nemmeno un paio di mesi fa: si giocava a Crespellano, cioè in casa dei rossoblù emiliani, ma il successo andò agli ospiti gialloblù per 1-2. Per il Verona Primavera fu decisivo un fantastico primo tempo con i gol di Kevin Stella al 32’ minuto e di Alessandro Pavanati al 40’, mentre nella ripresa il Bologna accorciò le distanze grazie al gol di Tommaso Ravaglioli al 70’ minuto, ma senza poi riuscire a completare la rimonta.

Video Lecce Bologna (0-0)/ Gol e highlights: rete annullata a Dallinga! (Serie A, 9 febbraio 2025)

Quella fu appena la seconda vittoria dell’Hellas negli ultimi dieci precedenti, anche se la prima era stata un clamoroso 6-0 sabato 7 maggio 2022. Per il resto si contano la bellezza di cinque pareggi e tre successi per il Bologna, tutti però in Emilia: in effetti quattro degli ultimi cinque match in Veneto sono finiti in pareggio, sarà il segno X il destino anche oggi per la diretta Verona Bologna Primavera? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Lecce Bologna (risultato finale 0-0): niente gol per Dallinga! (Serie A, 9 febbraio 2025)

DIRETTA VERONA BOLOGNA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Verona Bologna valevole per il campionato Primavera andrà in onda giovedì sul canale 60 del digitale terrestre. Sarà poi visibile anche online tramite il sito Sportitalia.it e l’app dedicata.

SFIDA IMPORTANTE

La diretta Verona Bologna del campionato Primavera andrà in onda venerdì 14 febbraio alle ore 16 e sarà per entrambe le squadre un crocevia fondamentale, nonostante obiettivi molto diversi ma altrettanto decisivi. Il Verona, infatti, è a un solo punto di distanza dalla zona playoff, a ridosso della Juventus sesta, e cerca di consolidare la propria posizione per sperare in un posto nelle fasi finali del campionato. La squadra veronese arriva a questa partita in un buon momento, avendo mantenuto l’imbattibilità nelle ultime tre gare, con una vittoria particolarmente convincente per 3-0 contro il Sassuolo, capolista fino a poco tempo fa. Diretta/ Sassuolo Verona Primavera (risultato finale 0-2), vittoria ospite (Primavera 1, 9 febbraio 2025) Il Bologna, invece, si trova nel bel mezzo della zona playout, con 21 punti, ma può sorridere grazie alla sicurezza di essere lontano dalla retrocessione diretta, rappresentata dalla Sampdoria a cinque punti di distanza. I ragazzi emiliani, dopo due sconfitte consecutive, hanno trovato un po’ di respiro con un pareggio a reti inviolate contro la Lazio, ma la lotta per la salvezza è ancora lunga.

VERONA BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Verona Bologna del campionato Primavera. Il Verona opta per un 4-4-2 equilibrato con Magro tra i pali. La linea difensiva sarà composta da Philippe e Corradi sulle fasce, mentre Kurti e Nwachukwu formeranno la coppia centrale. A centrocampo, Cruz e Monticelli giocheranno sugli esterni, con Szimionas e Dalla Riva centrali. In attacco, Pavanati e Vermesan avranno il compito di finalizzare.

Il Bologna si affiderà invece ad Happonen tra i pali. Difesa a quattro con Markovic, Jaku, Menegazzo e Ravaglioli. In mediana, Di Costanzo e Papazov guideranno il gioco, supportati dagli esterni Nesi e Addessi. In avanti, Negri e Ivanisevic saranno poi i terminali offensivi.

VERONA BOLOGNA, LE QUOTE

Diamo ora uno sguardo ai siti di scommesse, in particolare Snai che vede un netto favorita per la vittoria finale dopo i 90 minuti, ha assegnato infatti la quota più bassa, pari a 1,85 alla vittoria del Verona, la quota più alta è affidata al pareggio, pari a 3,60, mentre la vittoria del Bologna in trasferta sembrerebbe molto difficile in quanto la sua quota è di 3,85