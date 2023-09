DIRETTA/ Verona Bologna Primavera (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (22 settembre 2023)

DIRETTA VERONA BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, comincia la diretta di Verona Bologna Primavera: negli ultimi minuti prima del fischio d’inizio, ricordiamo che gli ultimi dieci precedenti ufficiali di questa partita sono stati disputati tra sabato 19 dicembre 2015 e sabato 18 febbraio 2023, con un bilancio in perfetto equilibrio grazie a tre vittorie per parte più ben quattro pareggi. In vantaggio in termini di gol segnati c’è tuttavia il Verona, che infatti sabato 7 maggio 2022 fu capace di vincere per 6-0 contro il Bologna; in compenso, nello scorso campionato il bilancio è stato favorevole ai rossoblù.

Ricordiamo infatti il pareggio per 1-1 in casa Hellas nella partita d’andata, giocata mercoledì 31 agosto 2022, al quale ha fatto seguito il netto successo casalingo per 3-0 del Bologna nella partita di ritorno, disputata invece sabato 18 febbraio 2023. Adesso però non più tempo di riferimenti al passato, per quanto vicino e quindi significativo ancora per il presente: la parola deve passare al campo, via alla diretta di Verona Bologna Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VERONA BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Bologna Primavera sarà disponibile in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia, che pure in questo campionato è la casa della Primavera. È possibile di conseguenza seguire anche la diretta di Verona Bologna Primavera in streaming video attraverso il sito Internet oppure l’applicazione di Sportitalia.

LA PRESENTAZIONE

Verona Bologna Primavera, in diretta alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, venerdì 22 settembre 2023, sarà uno degli anticipi che apriranno il programma della quarta giornata del Campionato Primavera 1 edizione 2023-2024, che ormai sta entrando sempre più nel vivo. Possiamo allora annotare che la classifica parla di inizi speculari per scaligeri e felsinei, infatti si arriva alla diretta di Verona Bologna Primavera con 3 punti a testa, frutto evidentemente di una vittoria e due sconfitte per parte.

Nella scorsa giornata, sono tuttavia arrivate sconfitte dolorose per entrambe, curiosamente in un doppio confronto con la città di Genova: il Verona infatti ha perso per 3-0 sul campo del Genoa, mentre il Bologna ha ceduto per 1-2 in casa propria al cospetto della Sampdoria. Ora l’obiettivo comune è quello di rilanciarsi, perché per entrambe la vittoria manca dalla prima giornata di campionato: posta in palio già alta, che cosa succederà nella diretta di Verona Bologna Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI VERONA BOLOGNA PRIMAVERA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Verona Bologna Primavera. Per i padroni di casa gialloblù di mister Paolo Sammarco indichiamo un modulo 3-4-1-2 con questi possibili undici titolari: Toniolo in porta; davanti a lui, i tre difensori Nwanege, Calabrese e Corradi; a centrocampo invece potrebbero agire dal primo minuto Patanè, D’Agostino, Dalla Riva e De Battisti; infine, ecco il trequartista Cissè alle spalle degli attaccanti Diao e Dentale per completare il Verona.

La risposta del Bologna Primavera allenato da mister Luca Vigiani potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-4-2, nel quale indichiamo i seguenti undici possibili titolari: in porta Bagnolini; davanti a lui la difesa a quattro con Baroncioni, Svoboda, Diop e Mercier; altra linea a quattro anche a centrocampo per i rossoblù, formata da Menegazzo, Bynoe, Byar e Rosetti; infine, Mukelenge e Mangiameli dovrebbero comporre la coppia d’attacco del Bologna Primavera.











