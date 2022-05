Diretta Verona Bologna Primavera/ Streaming video tv: felsinei reduci da tre vittorie

DIRETTA VERONA BOLOGNA PRIMAVERA: FELSINEI IN OTTIMA FORMA

Verona Bologna Primavera, in diretta sabato 7 maggio alle ore 11:00, è valida per la trentatreesima giornata del campionato Primavera 1. Gli scaligeri sono reduci dal pareggio conseguito in casa dell’Atalanta, gara terminata con il punteggio di 2-2. Per la squadra di Nicola Corrent, si è trattato del terzo risultato di parità consecutivo, con il Verona collocato in tredicesima posizione con 40 punti, 3 in più rispetto alla zona playout.

Il Bologna arriva alla partita di Verona, dopo il successo casalingo conseguito sulla Fiorentina, in cui i felsinei si sono imposti di misura con il punteggio di 1-0. Per la squadra di Luca Vigiani si è trattata della terza vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime 5 gare disputate, con cui i rossoblù hanno fatto un balzo in avanti in classifica, collocandosi in ottava posizione a quota 45 punti.

DIRETTA VERONA BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Bologna Primavera sarà disponibile in chiaro su SI SoloCalcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, trasmettendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire Verona Bologna Primavera in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VERONA BOLOGNA PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Verona Bologna Primavera, le quali scenderanno in campo nella trentatreesima giornata del campionato Primavera 1. Il tecnico scaligero, Nicola Corrent, dovrebbe schierare i suoi ragazzi con il modulo 4-3-3. Questa la probabile formazione titolare del Verona: Kivila; Terracciano, Redondi, Ghilardi, Calabrese; Sulemana, Gomez, Verzini; Bragantini, Yeboah, Mediero.

Il Bologna, allenato da Luca Vigiani dovrebbe rispondere optando per il modulo 4-3-3. Ecco la probabile formazione titolare dei rossoblù, la quale dovrebbe scendere in campo nella trasferta contro il Verona: Bagnolini; Amey, Stivanello, Urbanski, Raimondo; Pagliuca, Rocchi, Pyyhtia, Motolese; Wallius Kalle, Anna.











