Diretta/ Verona Bologna streaming video tv: Felsinei già al top (Primavera)

DIRETTA VERONA BOLOGNA PRIMAVERA: È GIÀ UNO SPAREGGIO!

Verona Bologna, in diretta mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 16.30 presso l’Antistadio Hellas Verona, sarà una sfida valida per la 3^ giornata del campionato Primavera 1. Felsinei già al top dopo un inizio di campionato a dir poco straordinario. L’avvio di stagione aveva messo di fronte al Bologna le due finaliste dello scorso campionato, il Bologna le ha battute tutte e due, prima 2-1 all’Inter e poi 0-2 a domicilio alla Roma, con campioni e vicecampioni d’Italia al tappeto.

Il Verona arriva all’appuntamento con un punto conquistato nelle prime due partite: dopo il pareggio in casa della Sampdoria gli scaligeri hanno perso 3-2 una combattuta sfida in casa del Sassuolo in cui gli scaligeri non sono riusciti a dar seguito al gol del vantaggio. Il 7 maggio scorso il Verona ha vinto in goleada l’ultima sfida casalinga contro il Bologna, un 6-0 che ora i rossoblu proveranno a riscattare sulle ali del buon momento di forma vissuto.

DIRETTA VERONA BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Bologna Primavera non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita del campionato 1 infatti andrà in onda soltanto sull’app Sportitalia, che potrete liberamente scaricare e installare su apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. La visione del match di conseguenza sarà esclusivamente in diretta streaming video; a tale proposito ricordiamo che per assistere alle immagini potrete avvalervi anche del sito ufficiale dell’emittente, che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Verona Bologna Primavera, match che andrà in scena all’Antistadio Hellas Verona. Per il Verona, Salvatore Bocchetti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Boseggia, Signorini, Calabrese, Schirone, Bernardi, Riahi, Camara, Cazzadori, Ebenguè, Bragantini, Cisse. Risponderà il Bologna allenato da Luca Vigiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bagnolini; Amey, Stivanello, Motolese; Bynoe, Pyythia, Maltoni, Schiavoni, Wallius; Paananen, Raimondo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Bologna, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.











