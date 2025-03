Diretta Verona Bologna (risultato 0-0): formazioni ufficiali, via!

Eccoci alla diretta Verona Bologna, per Vincenzo Italiano tornare nella città scaligera è sempre molto speciale perché a questa piazza, e all’Hellas nello specifico, sono legati tanti anni di una carriera di qualità, perché Italiano era di fatto un uomo d’ordine in mezzo al campo. Arrivò a Verona già a nemmeno 19 anni, dal Trapani: retrocesse immediatamente in Serie B ma nel 1999, diventato nel frattempo titolare, Italiano conquistò la Serie A per poi tornare in cadetteria tre anni più tardi. Lasciò dopo otto anni e mezzo per andare sei mesi al Genoa, fece ritorno per altri 18 mesi e poi semplicemente cambiò parte della città, di fatto, perché andò al Chievo per altri due anni e mezzo conquistando la promozione.

Alla fine, per lui a Verona si contano 260 partite e 25 gol, e anche la partecipazione al playout salvezza contro la Reggina; non può mai essere una partita come le altre ma oggi per Italiano c’è davvero molto in palio, dunque lasciamo che a parlare sia il campo a cominciare dalle formazioni ufficiali, perché finalmente sta per prendere il via l’importante diretta Verona Bologna! VERONA (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Dawidowicz, D. Coppola; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Bernede, Suslov; A. Sarr. Allenatore: Paolo Zanetti BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, J. Miranda; N. Moro, L. Ferguson; Orsolini, Odgaard, D. Ndoye; S. Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano (agg. di Claudio Franceschini)

Verona Bologna, Italiano punta all’Europa League

La diretta Verona Bologna sarà la prima della giornata di domenica e andrà in scena alle 12.30 allo Stadio Marcantonio Bentegodi per la ventottesima giornata di Serie A, a scendere in campo sono due squadre che stanno vivendo due stagioni molto diverse l’una dall’altra, la squadra di casa sta lottando per riuscire a salvarsi alla fine della stagione missione che sembrava impossibile solo poche giornate fa ma che ora essendo quattordicesimi con 26 punti sembra raggiungibile.

Gli ospiti invece dopo l’incredibile stagione passata che ha portato la qualifica in Champions League vogliono guadagnare un’altra qualifica per le coppe europee e nonostante il cambio di allenatore ci stanno riuscendo avendo guadagnato 47 punti che gli valgono il sesto posto, si presentano alla partita dopo la vittoria 2-1 con il Cagliari, mentre l’Hellas Verona arriva dopo la sconfitta 2-0 con la Juventus.

Formazioni Verona Bologna, probabili protagonisti della partita

Per la partita i padroni di casa dovrebbero essere schierati con un 5-3-2 proposto da Paolo Zanetti nell’ultima partita che prevede Montipò in porta, Tchatchoua e Faraoni sulle fasce con Valentini, Coppola e Ghilardi come difensori centrali, Suslov, Duda e Niasse in mezzo al campo, Sarr in coppia con Livramento per il reparto offensivo.

Gli ospiti invece risponderanno scendendo in campo con il 4-2-3-1 di Vincenzo Italiano con Skorupski tra i pali, Lykogiannis e Calabria gli esterni bassi con Lucumì e Beukema difensori centrali a completare il reparto, Freuler e Moro in mediana, trequarti formata da Orsolini e Ndoye sulle fasce, Odgaard in posizione centrale alle spalle di Castro unica punta.

Diretta Verona Bologna streaming video, dove seguirla

Seguire la diretta Verona Bologna potrà essere seguita dai tifosi e dagli interessati che sono un possesso di un abbonamento a Dazn per uno tra i piani Standard o Plus, sarà possibile poi sintonizzarsi sul canale Dazn o Dazn1 o collegarsi alla piattaforma di streaming di Dazn.

Verona Bologna, quote e possibile esito finale

La diretta Verona Bologna è una partita che non dovrebbe regalare troppe emozioni e il cui risultato dovrebbe essere già scritto con la squadra ospite nettamente favorita sui padroni di casa per via della qualità più elevata della rosa e il migliore posizionamento in classifica dei rossoblù, la squadra di casa è poi la peggiore difesa del campionato, con 56 gol subiti, e per questo il risultato potrebbe avere più di un gol di scarto. Secondo bet365 la vittoria del Bologna è quasi scontata come dimostra la quota di 1.75, il pareggio ha la quota intermedia pari a 3.30 mentre la vittoria dell’Hellas Verona è quotata 5.25.