Diretta Verona Cagliari Primavera/ Streaming video tv: partita tra squadre in salute

DIRETTA VERONA CAGLIARI PRIMAVERA: PER OBIETTIVI DIVERSI

Verona Cagliari Primavera, che sarà diretta dal signor Daniele Perenzoni, si gioca alle ore 11:00 di giovedì 21 aprile, si gioca come posticipo della 30^ giornata del campionato Primavera 1 2021-2022. È una partita tra due squadre che sono separate da 17 punti in classifica e hanno dunque obiettivi diversi: gli isolani, reduci dalla vittoria sul campo del Napoli, sono secondi e vogliono blindare la loro partecipazione diretta alla fase finale del torneo, dunque senza passare dai playoff ma dovendo difendere un solo punto sull’Inter e 3 sull’Atalanta, impresa difficile ma comunque possibile per un’ottima squadra.

Il Verona invece ha come traguardo quello di salvarsi senza passare dai playoff: per il momento sarebbe così visti i 37 punti che pongono i giovani scaligeri al dodicesimo posto, la vittoria esterna contro il Sassuolo nell’ultimo turno ha fatto fare un passo davvero importante e ora si tratterà di confermarsi. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Verona Cagliari Primavera; aspettando che la partita prenda il via proviamo a fare qualche rapida valutazione circa le scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA VERONA CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Cagliari Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale è quello principale tra i due forniti dall’emittente, lo trovate al numero 60 del vostro televisore e quindi sarà una visione in chiaro per tutti in questa partita del campionato Primavera 1. In alternativa, come sempre per tutte le gare di questo torneo Under 19, gli appassionati potranno seguire il match in diretta streaming video, consultando liberamente il sito www.sportitalia.com oppure installando la relativa app Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CAGLIARI PRIMAVERA

Per Verona Cagliari Primavera Nicola Corrent potrebbe cambiare qualcosa rispetto allo scorso sabato: davanti al portiere Kivila può giocare Ebengue con Ghilardi (Calabrese è diffidato), poi Terracciano e Filippo Grassi sulle corsie laterali con un centrocampo nel quale Colistra cerca spazio e può soffiarlo a Sulemana o Joselito, confermato invece Pierobon come mezzala sul centrosinistra. Nel tridente, Philipp Yeboah Ankrah è in ballottaggio con Florio e Mediero, potrebbe invece giocare come sempre Flakus Bosilj.

Nel Cagliari invece il modulo è il 4-2-3-1: D’Aniello sarà il portiere con Sulis e Secci esterni, Palomba e Iovu dovrebbero essere confermati come centrali difensivi mentre a centrocampo non dovrebbero esserci problemi per la coppia formata da Cavuoti e Bruno Conti, figlio e nipote d’arte. La linea di trequartisti alle spalle del centravanti (Gagliano favorito su Vinciguerra e Yanken) sarà verosimilmente la stessa dell’ultima giornata: Zito Luvumbo e Desogus partiranno come esterni, mentre la posizione centrale sarà di Lisandru Tramoni.

