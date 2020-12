Diretta/ Verona Cagliari (Serie A) streaming video DAZN: esame per due outsider

DIRETTA VERONA CAGLIARI: VENETI FAVORITI!

Verona Cagliari, in diretta dallo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, in programma domenica 6 dicembre 2020 alle ore 12.30, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie A. Esame importante per due outsider che puntano innanzitutto a una salvezza tranquilla, ma in queste prime giornate hanno dimostrato di poter ambire anche a qualcosa di più. Il Verona è sicuramente dalla scorsa stagione una realtà importante con la quale fare i conti, la formazione scaligera viene dall’ennesima impresa con lo 0-2 inflitto all’Atalanta che ha dimostrato come i gialloblu, considerando anche il pari precedentemente imposto alla Juventus, sappiano giocarsela con tutti. Dall’altra parte il Cagliari è indietro di 4 punti rispetto ai veneti, anche se in Coppa Italia proprio contro il Verona i sardi si sono guadagnati la qualificazione agli ottavi di finale. Domenica scorsa la squadra di Di Francesco ha perso una buona occasione, facendosi raggiungere sul pari in extremis dallo Spezia, mancando d’un soffio quella che tra campionato e Coppa Italia sarebbe stata la quinta vittoria interna consecutiva.

DIRETTA VERONA CAGLIARI IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Cagliari sarà disponibile in due modalità: gli abbonati Sky da almeno tre anni la potranno seguire in televisione sul canale DAZN1, che è al numero 209 del loro decoder, poi c’è ovviamente la disponibilità della diretta streaming video fornita dall’applicazione DAZN, che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone o anche su una smart tv, che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CAGLIARI

Le probabili formazioni di Verona Cagliari, sfida che andrà in scena presso lo stadio Bentegodi di Verona. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Ivan Juric con un 3-4-2-1: Silvestri; Cetin, Daqidowicz, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Barak; Di Carmine. Gli ospiti guidati in panchina da Eusebio Di Francesco schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Cragno; Zappa, Walukiewicz, Klavan, Carboni; Marin, Rog; Ounas, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie A tra Verona e Cagliari queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.95, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.60 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.75.



