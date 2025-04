DIRETTA VERONA CAGLIARI (RISULTATO FINALE 0-2): I SARDI BLINDANO LA SALVEZZA!

È ancora il Cagliari a rendersi più pericoloso in fase offensiva: Marin tenta la conclusione, ma il tiro si impenna sopra la traversa. L’Hellas Verona fatica a reagire e Caprile resta praticamente inoperoso per tutto il secondo tempo. L’unico tentativo degno di nota per i gialloblù arriva da Labourde, che calcia da fuori senza però inquadrare la porta. Nel finale, l’arbitro Abisso estrae un cartellino rosso diretto a Ghilardi per un duro intervento su Gaetano, completando così la serata negativa del difensore. Il Verona crolla definitivamente nei minuti di recupero: il Cagliari trova il raddoppio con Deiola, servito da Gaetano. La partita si chiude così sul 2-0 per i rossoblù. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA/ Udinese Verona Primavera (risultato finale 1-3): doppietta di Agbonifo! (27 aprile 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA VERONA CAGLIARI, STREAMING VIDEO

Se è nel vostro interesse vedere la diretta Verona Cagliari, potrete farlo sia su Sky sia su DAZN, a vostra scelta. Per quanto concerne la diretta streaming video sui cellulari stesso identico discorso con entrambe che offrivano di vederla sulle proprie app.

MOSQUERA NON SORPRENDE CAPRILE

Il Cagliari continua a rendersi pericoloso anche nella ripresa: al 6’, cross di Augello dalla sinistra sul quale Ghilardi anticipa Zortea sul secondo palo. Il Verona prova a reagire con una buona trama offensiva: Serdar illumina l’azione con un tacco elegante, Tchatchoua trova Mosquera al centro dell’area, ma il suo colpo di testa è facilmente bloccato da Caprile. Al 14’ arrivano due cambi per i gialloblù: fuori Bradaric e Mosquera, dentro Lazovic e Lambourde. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Sassuolo Cagliari Primavera (risultato finale 1-2): grande colpo dei rossoblù! (27 aprile 2025)

CARTELLINO GIALLO PER ZAPPA

Il Cagliari cerca di amministrare il vantaggio: su corner battuto da Duda, Valentini fa da sponda sul secondo palo, ma Mosquera, in equilibrio instabile, non riesce a concretizzare. Al 40’ arriva il cartellino giallo per Zappa. Poco dopo, Duda tenta direttamente la conclusione su punizione da 25 metri, trovando però la pronta respinta di Caprile. Il Verona si riversa in avanti e al 43’ Bradaric crossa per Valentini, ma Caprile interviene in uscita alta e sventa il pericolo. Nel recupero, Mosquera prova una conclusione da distanza siderale, senza però centrare lo specchio della porta. (agg. di Fabio Belli)

Indisponibili e squalificati in Serie A/ Chi salterà la 34a giornata (25 aprile 2025)

SUSLOV KO!

Al 18’ grande occasione per il Cagliari: Marin serve Luvumbo al limite dell’area, l’attaccante rossoblù si presenta solo davanti a Montipò, ma il portiere del Verona respinge il suo tiro ravvicinato con un intervento di piede. Problemi fisici per Suslov, che viene assistito dallo staff medico gialloblù e, al 28’, è costretto a lasciare il campo; al suo posto entra Bernede. Alla mezz’ora il Cagliari sblocca il risultato: Luvumbo crossa dalla destra, Ghilardi manca l’intervento e Pavoletti, tutto solo davanti a Montipò, insacca il gol dell’1-0 per i rossoblu. (agg. di Fabio Belli)

ZORTEA PUNGENTE

Il Verona prova a spingere in avanti con un cross di Tchatchoua, respinto da Luperto. Suslov tenta la coordinazione al volo dall’interno dell’area, ma colpisce male il pallone. All’8’ ancora Suslov ci prova con una potente conclusione, murata in volto da Zappa. All’11’ Adopo sfonda centralmente, supera la difesa gialloblù e serve Zortea sulla destra, il cui cross viene deviato in angolo. Al 13’ nuovo traversone di Zortea alla ricerca di Pavoletti, ma Montipò interviene con sicurezza bloccando l’azione. (agg. di Fabio Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Raccontiamo con la diretta Verona Cagliari una sfida decisamente delicata, anche se entrambe le squadre parrebbero aver fatto un passo importante verso la salvezza. In particolare possiamo citare il rendimento dell’Hellas, che ormai sta trovando una grande stabilità nel massimo campionato: finora la striscia più lunga in Serie A era quella tra il 1982 e il 1990, corredata ovviamente dallo straordinario scudetto e dalla partecipazione in Coppa dei Campioni. Ecco: salvandosi ancora, il Verona arriverebbe a toccare l’anno prossimo la settima stagione consecutiva tra i grandi, e punterebbe a migliorare questo record.

Nel corso di questo cammino ci sono state almeno due salvezze incredibili, quella di Marco Zaffaroni con grande rimonta e vittoria nel playout e quella di Marco Baroni cui era stata venduta mezza squadra a gennaio. Paolo Zanetti è vicino a replicare ma bisogna chiudere i conti: ora mettiamoci comodi e leggiamo le formazioni ufficiali, siamo davvero alla diretta Verona Cagliari! VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, D. Coppola, Valentini; Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric; Suslov; A. Sarr, Mosquera. Allenatore: Paolo Zanetti CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, R. Marin, Luvumbo; Pavoletti: Davide Nicola (agg. di Claudio Franceschini)

VERONA CAGLIARI, I GIALLOBLU SFIDANO I ROSSOBLU

Una partita che dal punto di vista della zona salvezza pesa come un macigno. Andiamo a vedere perché la diretta Verona Cagliari, che si giocherà lunedì 28 aprile 2025 alle ore 20:45, è una gara di un’importanza capitale.

Il Verona ha 32 punti in cascina contro i 25 del Venezia dunque vive con un po’ più di tranquillità rispetto allo stesso Cagliari. I gialloblu, dopo la vittoria con l’Udinese, ha pareggiato con Parma, Torino e Genoa e poi perso con la Roma.

Il Cagliari invece ha due lunghezze in meno quindi c’è più apprensione. Le ultime due sconfitte con Inter e Fiorentina sono state un brutto stop che però era prevedibile. L’obiettivo dei Casteddu è ripetere la prestazione fatta col Monza, vinta 3-0.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CAGLIARI

Il Verona giocherà con l’assetto tattico 3-5-2. In porta Montipò, difeso dal terzetto Ghilardi, Coppola e Valentini: Agiranno da esterni Tchatchoua e Bradaric mentre Duda, Dawidowicz e Suslov in mediana. Davanti Sarr e Mosquera.

Il Cagliari invece scenderà in campo col modulo 4-2-3-1. Tra ip lai Caprile, pacchetto arretrato formato da Zappa, Palomino, Luperto e Augello. A centrocampo titolari Makoumbou e Adopo con Zortea, Viola e Coman a supporto di Pavoletti.

QUOTE PER LE SCOMMESSE VERONA CAGLIARI

Il Verona è favorito per la vittoria finale a 2.45 contro i 3.40 del Cagliari e il pareggio a 2.75. Infine, Gol e No Gol rispettivamente a 2.00 e 1.75.