Diretta Verona Cagliari streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie A, oggi 26 ottobre 2025

DIRETTA VERONA CAGLIARI: PUNTI GIÀ PESANTI

Saranno già molto preziosi i punti in palio nella diretta Verona Cagliari oggi pomeriggio, domenica 26 ottobre 2025, con fischio d’inizio alle ore 15.00 allo stadio Marcantonio Bentegodi per l’ottava giornata del campionato di Serie A tra due squadre che vantano nei ricordi scudetti che hanno fatto la storia del calcio italiano.

L’attualità è meno allegra soprattutto per l’Hellas Verona di Paolo Zanetti, che in questo campionato non ha ancora vinto una partita: in classifica ci sono 4 punti grazie ad altrettanti pareggi, l’ultimo è arrivato nella scorsa giornata sul campo del Pisa. È stato il proverbiale brodino, ma adesso servirebbe un “pasto” più sostanzioso per rilanciarsi.

Il Cagliari di Fabio Pisacane ha invece 8 punti in classifica, la situazione è migliore grazie a due vittorie consecutive dalle quali però è passato ormai oltre un mese, poi c’è stato un rallentamento e settimana scorsa i sardi hanno perso in casa contro il Bologna, per cui anche il Cagliari farà bene a concentrarsi sul fondamentale obiettivo della salvezza.

Il cammino è ancora lunghissimo ma in palio potrebbe già esserci tanto nella diretta Verona Cagliari, soprattutto per i padroni di casa, per i quali una sconfitta potrebbe pesare moltissimo. Animo forse più leggero per i rossoblù, a loro volta però consapevoli che una sconfitta li farebbe piombare nella zona calda…

VERONA CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Verona Cagliari in tv sarà un’esclusiva Dazn, quindi con le modalità ben note tramite abbonamento alla piattaforma per la diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CAGLIARI

Paolo Zanetti nelle probabili formazioni per la diretta Verona Cagliari dovrebbe puntare ancora su Orban e Giovane nella coppia d’attacco, con Sarr alternativa. Attenzione alle fasce: Fallou Cham e Frese favoriti, ma con la concorrenza di Belghali e Bradaric, mentre nel cuore della mediana dell’Hellas Verona avremo Serdar e Bernede ai lati di Gagliardini. Infine la difesa: Valentini è atteso alla conferma con Nelsson e Unai Nunez davanti a Montipò.

Fabio Pisacane invece nell’attacco del Cagliari potrebbe scegliere Borrelli, favorito su Luvumbo e sostenuto da Esposito. Sulle fasce Palestra e Obert, in regia Prati, assistito da Folorunsho e uno fra Adopo (favorito) e Deiola. Infine in difesa è acciaccato Mina, quindi si prepara Zè Pedro con Zappa e Luperto davanti a Caprile.

PRONOSTICO E QUOTE

Match molto delicato, il fattore campo potrebbe aiutare gli scaligeri o almeno così pensa l’agenzia Snai nel suo pronostico sulla diretta Verona Cagliari. Infatti il segno 1 è quotato a 2,25 contro il 3,05 in caso di pareggio e il valore di 3,450 in caso di successo sardo.