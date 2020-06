Diretta Verona Cagliari/ Streaming video Tv8: finalmente esordio per Zenga (Serie A)

Verona Cagliari, che è diretta dal signor Manganiello, va in scena alle ore 21:45 di sabato 20 giugno: per la ripartenza del campionato di Serie A 2019-2020 l’orario serale è stato posticipato di un’ora per fare fronte al grande caldo estivo, misura necessaria visto che si giocherà in maniera continuativa fino ad agosto. Al Bentegodi siamo nel recupero della 25^ giornata, che segna anche il ritorno di Walter Zenga: l’ex portiere aveva preso il posto di Rolando Maran già prima del lockdown da Coronavirus, ma ha dovuto aspettare tre mesi per fare il suo esordio ufficiale sulla panchina di un Cagliari che, dopo aver sognato l’Europa League, si trova a dover fare i conti con una classifica brutta e il rischio di tornare a essere coinvolto nella lotta per non retrocedere. L’ultimo risultato è il rocambolesco ko interno contro la Roma, un 3-4 che ha peggiorato la situazione; a sperare in una incredibile qualificazione in Europa League è adesso il Verona, che con Ivan Juric è una solidissima rivelazione anche se all’inizio di marzo ha lasciato a Marassi – venendo rimontato dalla Sampdoria – tre punti importantissimi che l’avrebbero portato a -1 dal Napoli. Aspettando che la diretta di Verona Cagliari prenda il via, vediamo quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori nell’analisi approfondita delle probabili formazioni.

In vista di Verona Cagliari gli scaligeri hanno tutta la rosa disponibile: come sempre Juric schiera la squadra con il 3-4-2-1, difesa confermatissima davanti a Silvestri con Rrahmani (già acDiretta Verona Cquistato dal Napoli), Kumbulla (conteso da Inter e Juventus) e Gunter che giocano in linea. Davanti a loro agiscono Faraoni e Lazovic con il primo soprattutto che dovrà dare una mano anche in difesa, Sofyan Amrabat e Miguel Veloso come sempre si occuperanno della zona centrale del campo. I due trequartisti dovrebbero essere Zaccagni e Pessina; Di Carmine sembra favorito su Pazzini e Stepinski per il ruolo di centravanti, ma si vedrà. Per la sua prima, Zenga potrebbe confermare il modulo 4-3-1-2 (già usato a Venezia, dove ha cambiato spesso) ma sarà privo di Nainggolan (infortunato) e Joao Pedro (squalificato): per sostituire il Ninja ci sarà Gaston Pereiro che agirà come trequartista, poi spazio a Paloschi come partner offensivo di Giovanni Simeone. Davanti al portiere Cragno dovremmo vedere Pisacane e Klavan con due terzini in Cacciatore e Luca Pellegrini; a centrocampo invece dovrebbe essere tutto confermato con la regia di Cigarini accompagnata dalle due mezzali che verosimilmente saranno Nandez e Rog.

Per un pronostico su Verona Cagliari sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai, secondo la quale gli scaligeri partono con i favori del pronostico: abbiamo infatti un valore di 2,15 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica la vittoria interna, si difendono gli isolani il cui successo in trasferta vi permetterebbe di guadagnare 3,50 volte la puntata. Cifra molto vicina al 3,30 che rappresenta la vincita destinata a chi dovesse azzeccare il pareggio, regolato dal segno X.



