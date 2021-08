Diretta/ Verona Catanzaro, streaming video tv: calabresi outsider (Coppa Italia)

DIRETTA VERONA CATANZARO : TUTTO FACILE PER L’HELLAS?

Verona Catanzaro, in diretta sabato 14 agosto 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Tornano in campo gli scaligeri dopo la preparazione precampionato che ha dato ufficialmente il via a una nuova era: dopo due salvezze brillanti con Ivan Juric in panchina, è arrivato Eusebio Di Francesco alla guida dei gialloblu, cercando di apportare le proprie idee di calcio offensivo a una formazione che aveva sempre fatto della difesa il suo fiore all’occhiello. L’ultima amichevole contro la Sampdoria ha messo in evidenza ancora progressi da apportare, la Coppa Italia può essere una buona occasione per scaldare i motori.

Coppa Italia che vede scendere in campo il Catanzaro già per la seconda volta, dopo la vittoria nel turno preliminare contro il Como. Sfida tiratissima che ha visto i calabresi imporsi ai calci di rigore contro i lariani, battuti peraltro in casa: una prova di carattere per i giallorossi che vogliono mettere da parte le delusioni degli scorsi play off, quando l’assalto alla Serie B è andato a vuoto nonostante il secondo posto finale nella regular season.

DIRETTA VERONA CATANZARO STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH IN TV

Ricordiamo a tutti gli appassionati che tutte le partite della Coppa Italia 2021/22, e dunque anche Verona Catanzaro di quest’oggi, saranno trasmesse in diretta tv sul digitale terrestre in chiaro per tutti sui canali Mediaset, in questo caso su Canale 20. La sfida sarà poi visibile anche in diretta streaming video sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset. CLICCA QUI PER VEDERE IN STREAMING BENEVENTO SPAL.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CATANZARO

Le probabili formazioni di Verona Catanzaro, match che andrà in scena allo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona. Per il Verona, Eusebio Di Francesco schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pandur; Dimarco, Günter, Ceccherini; Lazovic, Ilic, Dawidowicz, Faraoni; Zaccagni, Bessa; Kalinic. Risponderà il Catanzaro allenato da Nicola Calabro con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Branduani; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Rolando, Verna, Welbeck, Vendeputte, Porcino; Carlini, Vazquez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

