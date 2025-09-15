Diretta Verona Cesena Primavera, streaming video tv: entrambe le formazioni hanno vinto il loro ultimo turno di campionato (15 settembre 2025)

DIRETTA VERONA CESENA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Non sono pochi i precedenti con i quali possiamo introdurre l’imminente diretta Verona Cesena Primavera, perché le due squadre sono state avversarie anche in un periodo in cui il campionato era diviso in più gironi e di incroci ne contiamo in totale 15. Il quadro è clamorosamente a favore dell’Hellas: sono otto le vittorie del Verona a fronte delle tre del Cesena, quindi quattro pareggi ma quello che si può aggiungere a corredo di questo dato è che i romagnoli non battono questa avversaria scaligera dal febbraio 2015, e da quel momento sono arrivati sei successi veronesi e tre pareggi.

Cesena che aveva sbancato il campo rivale con i gol di Simone Raffini, Andrea Venturini e Mirco Severini a ribaltare il vantaggio firmato Pierluigi Cappelluzzo; per quanto riguarda l’ultima vittoria casalinga del Verona andiamo a un quarto turno di Coppa Italia Primavera andato in scena la passata stagione (a inizio dicembre), e un 2-0 firmato da Luca Monticelli e il solito bomber rumeno Ioan Vermesan. Lo scenario dunque è abbastanza chiaro, ma oggi potrebbe essere il giorno giusto per i romagnoli di spezzare questo dominio gialloblu: scopriamo insieme se sarà così, mettiamoci comodi perché la diretta Verona Cesena Primavera sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA VERONA CESENA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a guardare la diretta Verona Cesena Primavera potrete farlo gratuitamente su Sportitalia. Volete vederla in diretta streaming? Allora scaricate l’applicazione di Sportitalia o il sito web, tutto gratuito.

VERONA CESENA PRIMAVERA, GIALLOBLU CONTRO BIANCONERI

Reduci entrambe da una vittoria, la diretta Verona Cesena Primavera potrebbe dare ulteriore fiducia a chi riuscirà a portare a casa i tre punti. Il mach tanto atteso andrà in scena lunedì 15 settembre 2025 alle ore 15:00.

Il Verona in realtà non aveva nemmeno iniziato tanto bene la stagione con il pareggio in trasferta con l’Atalanta per 2-2 e la sconfitta casalinga col Monza. Gli scaligeri si sono poi riscattati con il 2-0 inflitto al Napoli in Campania.

Il Cesena invece è ancora imbattuto in campionato, come dimostrano i cinque punti in tre gare disputate. Inizialmente ci son ostati due pareggi tra Bologna e Inter mentre l’ultima giornata ha visto i bianconeri battere 3-1 il Lecce.

LE PROBABILI FORMAZIONI VERONA CESENA PRIMAVERA

Il Verona Primavera si giocherà con il modulo 4-3-2-1. Tra i pali Castagnini, difeso da Feola, Popovic, Kurti e De Battisti. A centrocampo ci saranno Maritni, Peci e Szimionas con Akale e Pavanti trequartisti alle spalle di Vermesan punta.

Il Cesena Primavera predilige il 4-3-1-2 con Gianfanti in porta, protetto dal quartetto Abbondanza, Ribello, Casadei e Mattioli. Nella zona nevralgica del campo ecco Brigidi, Bertaccini e Domeniconi con Carbone dietro a Tosku e Wade.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VERONA CESENA PRIMAVERA

Il Verona affronta questo match con i favori del pronostico, dato che è quotato a 1.65 contro i 4.00 del pareggio e i 4.10 del Cesena. Gol a 1.52, No Gol a 2.25.