Diretta Verona Cisterna/ Streaming video Rai: Top volley per il bis! (Serie A1)

Verona Cisterna, diretta dagli arbitri Santi e Lot, è la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 25 ottobre 2020, per la 7^ giornata di Serie A1: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Diamo dunque il via a un nuovo turno per il primo campionato di volley maschile italiano e con la diretta tra Verona e Cisterna assisteremo oggi a una sfida veramente aperta, dall’esito affatto scontato, considerando il momento veramente particolare che le due formazioni stanno vivendo. Se infatti la classifica ci riporta la squadra veneta a metà della graduatoria e la Top Volley agli ultimi gradini, gli ultimi risultati rimediati dalle due squadre ci raccontano un capovolgimento delle forze: e il cambio in corsa di solo una decina di giorni fa sulla panchina di Latina con l’arrivo di Kovac Slobodan, potrebbe aggiungere altra incertezza nel pronostico. Quel che è certo è che sarà sfida di grandissimo spettacolo.

DIRETTA CISTERNA VERONA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che oggi la sfida tra Cisterna Verona sarà visibile in diretta tv e per la precisione sulla tv di stato al canale 57 Raisport + HD: garantita ovviamente anche la diretta streaming video della partita di volley maschile, tramite il noto servizio Raiplay.it.

DIRETTA VERONA CISTERNA: IL CONTESTO

Come abbiamo appena accennato prima, la diretta tra Verona e Cisterna sarà partita imperdibile e dall’esito affatto scontato, visto il particolare contesto in cui ci troviamo. Classifica alla mano, alla vigilia della 7^ giornata della Serie A1, troviamo infatti il Verona di Mister Stoychev fermo alla sesta posizione con 7 punti messi da parte. Pure non possiamo dire che i gialloblu se la stiano passando bene, visto che hanno corso le ultime tre partite di fila, rispettivamente contro Perugia, Vibo Valentia e Milano: qui poi nel complesso hanno messo a tabella a loro favore appena 4 set vinti. Un tabellino che ha fatto già scattare l’allarme rosso in casa veneta, dove è forte urgenza di tornare a vincere. Di contro però oggi Verona avrà di fronte un avversario affatto “comodo”.

Se è vero che Cisterna è per il momento fanalino di coda della classifica, pur va detto che dall’arrivo in panchina di Kovan Slobodan (al posto di Tubertini) qualcosa è cambiato in casa della Top Volley. Approdato allo spogliatoio il 13 ottobre, da qui Cisterna ha raccolto si un KO il giorno dopo con Perugia, ma alla prima giornata utile ha pure centrato la prima vittoria della stagione, superando con l’ottimo risultato di 3-1 Monza. Ma soprattutto abbiamo cominciato a vedere per Cisterna una pallavolo migliore e chissà che ai biancoblu riesca oggi di approfittare della crisi degli avversari per centrare un nuovo successo. Solo il campo ce lo dirà.



