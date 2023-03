Diretta Verona Cisterna/ Streaming video Rai: ultima giornata di Superlega

Verona Cisterna, diretta dagli arbitri Ubaldo Luciani e Alessandro Cerra naturalmente dal Pala Agsm AIM della città scaligera, si gioca alle ore 18.00 di questo pomeriggio, sabato 11 marzo 2023, come anticipo televisivo nel programma della ventiduesima giornata della Superlega di volley maschile, che è già l’ultimo turno del girone di ritorno di un campionato che dunque è arrivato alla fine della sua stagione regolare. Basta un rapido sguardo alla classifica per capire che l’incontro fra WithU Verona e Top Volley Cisterna sarà una delicatissima sfida soprattutto per gli ospiti, che si giocano le ultime speranze di entrare fra le prime otto che disputeranno i playoff.

La diretta di Verona Cisterna ci offrirà infatti una partita nella quale i padroni di casa veneti con i loro 34 punti sono al quinto posto, che non potrà più essere modificato né in positivo né in negativo, mentre gli ospiti laziali sono noni con 26 punti, ma una sola lunghezza alle spalle di Milano, che giocherà poi domani. Cisterna dunque cerca il sorpasso, in attesa di scoprire cosa porterà l’eventuale replica da parte dei meneghini: per il momento, siamo curiosi di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta di Verona Cisterna…

VERONA CISTERNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Cisterna sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è una delle due partite di questa giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Verona Cisterna sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI VERONA CISTERNA

DIRETTA VERONA CISTERNA: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Verona Cisterna avrà logicamente un valore significativo soprattutto per gli ospiti della Top Volley Cisterna, che erano partiti molto bene ad inizio campionato ma poi sono andati in calando e ora hanno un bilancio di otto vittorie e tredici sconfitte, che però bastano per inseguire ancora l’ottavo posto che darebbe a Cisterna la soddisfazione di giocare i playoff, anche se in questa ipotesi l’avversario sarebbe Perugia, quindi difficilmente si potrà sognare più in grande. Un passo alla volta, oggi bisogna vincere e poi sperare che domani Milano non operi un contro-sorpasso…

La diretta di Verona Cisterna invece per i padroni di casa della WithU Verona sarà una partita utile per avvicinarsi ai playoff. Gli scaligeri sono stati protagonisti di un buonissimo campionato, con tredici vittorie e otto sconfitte. Il quinto posto è già sicuro, perché sono quattro le lunghezze di ritardo dal quarto posto di Civitanova, mentre rispetto al sesto posto di Piacenza c’è un +3 ma con la certezza di avere già il vantaggio del maggior numero di vittorie. Si potrà giocare con la madama serenità, sarà un vantaggio per gli scaligeri? La risposta naturalmente arriverà dal campo…

