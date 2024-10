DIRETTA VERONA CIVITANOVA: PER IL SALTO DI QUALITÀ!

La diretta Verona Civitanova ci farà compagnia alle ore 16:00 di domenica 20 ottobre, presso il Pala AGSM Aim: siamo arrivati alla quarta giornata di volley SuperLega 2024-2025, in questo momento il match in questione rappresenta una sorta di sfida nella zona playoff per piazzarsi al quarto posto, attualmente occupato dalla Lube che arriva dalla vittoria contro Monza, netta e per nulla scontata, e nel lungo periodo ha tutte le intenzioni di riscattare una stagione amara, forse la più difficile nella gestione di Gianlorenzo Blengini (esonerato sul finale) ma arrivata a sublimare un periodo generale che era comunque stato di calo.

Anche Verona sta facendo vedere di poter puntare ai playoff: la Rana nell’ultimo turno ha sfruttato il calendario battendo Grottazzolina in trasferta, ma sono due le vittorie consecutive perché alla seconda giornata era arrivata la vittoria al tie break su Cisterna, dunque l’unico ko per ora rimane quello dell’esordio a Perugia. La Lube è forse favorita ma in realtà la diretta Verona Civitanova parte da una situazione di equilibrio; tra poco scopriremo cosa succederà in campo, intanto possiamo fare una rapida carrellata di alcuni aspetti che potrebbero emergere da questa intrigante partita di SuperLega, che ci farà compagnia tra poco.

COME SEGUIRE LA DIRETTA VERONA CIVITANOVA IN STREAMING VIDEO TV

Naturalmente la diretta tv di Civitanova Verona sarà affidata alla televisione di stato, che ha l’esclusiva per trasmettere due partite a giornata nel campionato di SuperLega: la novità di oggi è che questo match andrà in onda su Rai Due ma attenzione, le prime battute saranno disponibili solo su RaiPlay. Ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video grazie al sito ufficiale o l’applicazione appunto di Rai Play, mentre l’alternativa in mobilità è garantita dal portale Volleyballworld.net che però è disponibile solo per gli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY CIVITANOVA VERONA

DIRETTA VERONA CIVITANOVA: AVVIO MOLTO SIMILE

Nel presentare la diretta Verona Civitanova dobbiamo dire che le due squadre hanno avuto un avvio di stagione praticamente identico: abbiamo detto che Verona ha vinto due partite a fronte di una sconfitta, così ha fatto la Lube che, oltre al bel colpo contro Monza, ha battuto Padova alla prima giornata per cadere all’Allianz Cloud di Milano nella sfida di mezzo. La differenza sta in due fattori: il primo è che Verona è già riuscita a vincere una partita fuori casa e ne ha giocate due, Civitanova invece è a secco nella sua unica trasferta ma, per contro, ha ottenuto due successi da tre punti e dunque in classifica ne ha 6, contro i 5 della Rana.

Al netto di questo possiamo parlare di un rendimento molto simile, il che naturalmente rende ancora più interessante la diretta Verona Civitanova; come già detto la Lube sta accettando il fatto di non essere più la corazzata di un tempo, o forse si è trattato solo di qualche stagione in chiaroscuro; lo valuteremo nel tempo ma sicuramente oggi Verona può approfittare anche del fattore campo per prendersi una vittoria al Pala AGSM Aim e operare il sorpasso in classifica, i playoff in questa SuperLega potrebbero essere davvero alla portata e quindi è giusto provarci, a cominciare da queste prime giornate.