DIRETTA VERONA COMO, GIALLOBLU ANCORA IN PERICOLO

Si va in campo domenica 18 maggio 2025 alle ore 20:45 per la diretta Verona Como. Presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona l’Hellas ha bisogno di assicurarsi la certezza matematica di poter continuare a giocare in Serie A anche l’anno prossimo essendo adesso in quindicesima posizione ma con soli trentatre punti, al pari del Cagliari che sta davanti grazie al vantaggio acquisito negli scontri diretti. Il successo manca ai gialloblu ormai dallo scorso 15 marzo ed arrivano dal pareggio ottenuto contro il Lecce, mantenendo così a distanza una diretta concorrente per la salvezza.

Il Como vola invece sulle ali dell’entusiasmo in questo finale di campionato. Sotto la guida di mister Fabregas i lariani hanno già conquistato la permanenza nel massimo campionato ed ora sono decimi con quarantotto punti. I lombardi puntano a chiudere il torneo nella parte sinistra della graduatoria dopo aver sofferto per alcuni tratti dell’annata calcistica. Gli ospiti non perdono da sette partite consecutive e sono reduci dall’ennesimo netto successo interno sul Cagliari.

DOVE VEDERE LA DIRETTA VERONA COMO: LE INFO STREAMING, VIDEO E TV

La diretta Verona Como è una partita che verrà trasmessa in esclusiva da DAZN. Questa piattaforma ha l’esclusiva sulla messa in onda dell’evento proponendolo sul sito e l’applicazione in modalità streaming. Niente da fare quindi per vedere il match in televisione.

VERONA COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Verona Como si dovrebbe vedere, alla luce delle squalifiche di Duda e Suslov, un 3-4-1-2 con Montipò, Ghilardi, Coppola, Valentini, Tchatchoua, Niasse, Serdar, Bradaric, Bernede, Sarr e Tengstedt stando ai rumors relativi alle scelte di mister Zanetti per i suoi gialloblu. I lombardi allenati da mister Cesc Fabregas, che non avrà a disposizione Dossena, Sergi Roberto e Diao, non dovrebbero invece rinunciare pure in quest’occasione al modulo 4-3-2-1 con Butez, Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle, Da Cunha, Caqueret, Perrone, Nico Paz, Strefezza e Cutrone in partenza.

DIRETTA VERONA COMO, LE QUOTE

Le quote fornite nei giorni precedenti alla diretta Verona Como ci dicono che i padroni di casa hanno maggiori opzioni di pareggiare rispetto a quelle di far loro i tre punti. Secondo quanto proposto ad esempio da Sisal, i biancoblu sono dunque i favoriti ed il loro successo viene appunto pagato a 2.15. I veneti dovranno invece sudare per conquistare la posta in palio se si guarda al segno 1 quotato a 3.50 e ci sono come dicevamo alcune possibilità in più di chiudere la sfida in equilibrio con l’x fissato a 3.25.