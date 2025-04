DIRETTA VERONA CREMONESE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

I precedenti della diretta Verona Cremonese Primavera, che sta per farci compagnia, non sono nemmeno in doppia cifra: quello di oggi sarà infatti il nono incrocio tra le due squadre, che non si affrontavano dalla stagione 2020-2021 e soprattutto erano sempre state avversarie nel campionato Primavera 2, con la sola eccezione della prima sfida, nel settembre 2017, valida per il primo turno di Coppa Italia e vinta nettamente dalla Cremonese, che in trasferta si era imposta per 3-0 con tripletta di Antonio Fabozzi. I grigiorossi hanno vinto anche nel novembre 2018, in casa per 3-2; da quel momento però il Verona ha innestato un’altra marcia.

Quattro successi consecutivi, cinque nelle sei gare disputate con un pareggio; straordinaria l’ultima affermazione casalinga che è arrivata nel dicembre 2019 per 4-3. Doppio vantaggio della Cremonese con Andrea Bertazzoli e Riccardo Bignami, ancora nel primo tempo pareggio Hellas con Philip Yeboah e Bogdan Jocic ma nuovo scatto ospite grazie a Ireno Crivella. Tra il 50’ e il 52’ ecco il definitivo ribaltone del Verona, con autorete di Alessandro Battini e colpo di testa di Jocic per la doppietta personale: la speranza per oggi è che questo match ricalchi almeno in parte quello di allora, lo scopriremo dando la parola al campo perché finalmente la diretta Verona Cremonese Primavera può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VERONA CREMONESE PRIMAVERA, C’È ATTESA

C’è chi lotta per mantenere la zona playoff e chi invece punta alla salvezza. Obiettivi diversi, ma stessa voglia di portare a casa i tre punti: la diretta Verona Cremonese Primavera si disputerà domenica 20 aprile 2025 alle ore 13:00.

Il Verona ricopre l’ultima posizione utile per accedere ai playoff e i passi falsi del Milan potrebbero essere decisivi. Le ultime gare degli scaligeri sono state tutte positive con le vittorie contro Lazio, Genoa e Fiorentina più li pareggi con l’Atalanta.

La Cremonese invece non vince dal 23 febbraio contro il Cagliari: da quel giorno tre pareggi contro Empoli, Sampdoria e Juventus con l’aggravante di altrettante sconfitte con Roma, Juventus e Inter, avversari senza dubbio difficili.

DOVE VEDERE DIRETTA VERONA CREMONESE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Siete interessati a vedere la diretta Verona Cremonese Primavera? Allora potrete farlo gratuitamente su Sportitalia, canale 60. La diretta streaming invece sarà visibile sull’applicazione o sito web sempre di Sportitalia.

LE PROBABILI FORMAZIONI VERONA CREMONESE PRIMAVERA

Il Verona Primavera giocherà con il 3-5-2 con Magro in porta, difeso da Nwanege, Kurti e Nwachukwu. Agiranno da esterni Agbonifo e De Battisti con Szimionas, Dalla Riva e Mongentale più le due punte Monticelli e Vermesan.

La risposta della Cremonese arriva con il 3-4-1-2 e Tommasi in porta. Retroguardia formata da Zilio, Bassi e Duca. A centrocampo Triacca, Lottici, Thandoum e Tosi. Nagrudnyi sarà il trequartista alle spalle del duo Gabbiani-Ragnoli Galli.