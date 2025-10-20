Analisi della diretta Verona Cremonese, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, pronostico finale

Diretta Verona Cremonese Primavera, gialloblù a caccia dei playoff

A chiudere l’ottava giornata del Campionato Primavera sarà la diretta Verona Cremonese che permetterà di vedersi sfidare due squadre che nella stagione passata avevano stupito con un ottimo campionato che li aveva visti nel pieno della lotta per i playoff validi per conquistare un posto nelle final four, quest’anno invece la situazione è leggermente differente, ma non per i gialloblù che rimangono sempre in lotta per una posizione in quella zona di classifica che dista ora 2 punti e due posti dal loro ottavo posto con 11 punti, in questa partita cercheranno quindi di vincere dopo il pareggio 1-1 in casa della Fiorentina.

Video Pisa Verona (0-0)/ Gol e highlights: Frese sfiora il colpaccio nel recupero! (Serie A, 18 ottobre 2025)

Per i grigiorossi invece si è passati da una stagione potenzialmente indimenticabile con la partecipazione ai playoff ad una da dimenticare visto che in questo momento sarebbero retrocessi per il loro diciannovesimo posto a soli 3 punti, uno dei motivi è sicuramente l’addio del bomber dell’anno precedente che ha portato una grossa difficoltà in fase realizzativa come si è potuto vedere nella sconfitta 1-0 in casa del Sassuolo.

DIRETTA/ Pisa Verona (risultato finale 0-0): Frese non capitalizza! (Serie A, oggi 18 ottobre 2025)

Diretta Verona Cremonese Primavera, dove vedere la partita

La diretta Verona Cremonese del Campionato Primavera sarà trasmessa dalle ore 16.30 e, a differenza delle altre competizioni, non necessita di un abbonamento per essere seguita visto che sarà mandata in onda in chiaro da Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre oltre che in streaming sul sito sportitalia.it e sull’applicazione di proprietà dell’emittente.

Diretta Verona Cremonese Primavera, probabili formazioni

Le formazioni in campo nella diretta Verona Cremonese del Campionato Primavera dovrebbero essere simili a quelle viste nella scorsa giornata, almeno per i gialloblù di Paolo Sammarco che si schiereranno ancora con un 3-5-2 che vedrà Tommasi tra i pali, Feola, Kurti e Popovic come linea difensiva, Monticelli e De Battisti sulle fasce con Pavanati, Yildiz e Szimionas in mezzo al campo e davanti la coppia Vermesan e Akalé.

DIRETTA/ Inter Cremonese (risultato finale 4-1): accorcia Bonazzoli! (Serie A, 4 ottobre 2025)

Per quanto riguarda i grigiorossi di Elia Pavesi invece è facile aspettarsi qualche cambio negli undici titolari per provare a ottenere un risultato diverso, il 3-5-2 quindi vedrà Malovec in porta, Pavesi, Prendi e Paganotti in difesa, Gashi, Stefani, Tessadri, Biolchi e Lickunas a centrocampo e in attacco Sivieri e Galli.

Diretta Verona Cremonese Primavera, pronostico finale

Alla fine della diretta Verona Cremonese è facile aspettarsi una vittoria da parte dei gialloblù che sono i favoriti per via della loro migliore posizione in classifica e per la continuità che sono riusciti a mantenere non solo nei risultati ma anche rispetto ai risultati della stagione passata dimostrando che non è stata un fuoco di paglia. I grigiorossi poi hanno una grossa difficoltà in fase realizzativa che dovrebbe quindi favorire i padroni di casa che invece possono contare su uno dei capocannonieri della competizione che sfrutterà al massimo una fase difensiva tutt’altro che perfetta.