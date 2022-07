DIRETTA VERONA CREMONESE/ Streaming video tv: amichevole come anticipo di Serie A

DIRETTA VERONA CREMONESE: SFIDA DA SERIE A

Non vogliono attendere il campionato per affrontarsi queste due squadre: Verona e Cremonese si vogliono affrontare prima e lo faranno in una delle amichevoli previste per l’inizio della stagione regolamentare di Serie A 2022-2023. La data scelta è quella del 30 luglio alle ore 18:00 allo stadio Sporting Center “Paradiso” di Castelnuovo del Garda. Partita dall’alto sapore di Serie A, le due squadre si affronteranno in campionato alla 17esima giornata di campionato, prevista nel turno del 8 gennaio 2022. Tuttavia, le due squadre, hanno deciso di mettersi alla prova a vicenda per testare l’andamento del ritiro delle loro rispettive società.

In attesa della diretta tra Verona e Cremonese, vediamo i prossimi incontri che vedranno le due squadre impegnate: Verona in Coppa Italia il 7 agosto contro un avversario che ancora deve essere scelto; in campionato invece prima contro il Napoli di Victor Osimhen, più carico che mai dopo la doppietta dello scorso anno ai danni dei gialloblu. Cremonese che invece conosce già il suo avversario in Coppa Italia: la Ternana di Cristiano Lucarelli. Per il campionato invece è attesa a Firenze da Vincenzo Italiano, che vorrà cominciare con una vittoria il proprio campionato.

DIRETTA VERONA CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

“Verona – Hellas Verona FC comunica che in seguito alla valutazione e decisione della Questura di Trento, l’amichevole contro la Cremonese (in programma sabato 30 luglio alle ore 18 allo stadio “Quercia” di Rovereto) si disputerà allo Sporting Center “Paradiso” di Castelnuovo del Garda. In ottemperanza a tale decisione, la partita si svolgerà a porte chiuse per il pubblico. Hellas Verona FC informa i tifosi che desiderano seguire il match, che la diretta Verona Cremonese sarà disponibile sulla pagina Facebook della società“, con il seguente comunicato, la squadra veneta ha ufficializzato non solo il luogo, ma anche le modalità di visione del match.

Diretta della sfida tra Verona e Cremonese, dall’alto sapore di Serie A, sarà disponibile sulla pagina Facebook della società veneta. Tutti gli appassionati di calcio, non solo delle due squadre, ma di tutti gli amanti del calcio e del calcio italiano, potranno assistere alle ore 18 di oggi a questo incontro che farà da ‘assaggio’ per il prossimo campionato di Serie A, in attesa dell’inizio della giornata calcistica della massima serie: Verona contro il primo Napoli senza Koulibaly e Insigne; Cremonese all’esordio in casa della Fiorentina.

DIRETTA VERONA CREMONESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco di seguito le possibili formazioni della diretta Verona Cremonese che potrebbero andare in campo dal primo minuto di questa emozionante sfida di Serie A tra Verona e Cremonese. Partiamo, come di consueto, alla squadra ‘padrona’ di casa, il Verona. Tra i pali cerca conferme Lorenzo Montipò dopo la buona stagione scorsa; difesa a 3 con Gunter, Ceccherini e Cetin in pole su Magnani ex Sampdoria. Spazio nella mediana per Hongla e Tameze con Ilic leggermente più avanti e Faraoni e Lazovic (seppur sia in uscita direzione Marsiglia di Tudor). In attacco prevista staffetta con Henry-Lasagna oppure con il tandem formato da Djuric e Cortinovis, atalantino classe 2001 appena arrivato dal mercato estivo.

Cremonese che invece può confermare la stessa rosa vincente nel match contro la Spal per 2-0. I lombardi hanno vinto contro la rosa di Venturato e Tacopina per 2-0 con i gol di Valeri e Baez dagli undici metri. 3-4-1-2 a trazione anteriore con Sarr; Bianchetti, Ravanelli, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Valer, autore del gol del 1-0; Tenkorang; Buonaiuto, Tsadjout come uomini più offensivi per il tecnico Alvini, in attesa, però, di qualche rinforzo in rosa di esperienza per il prossimo campionato di Serie A che si prospetta molto complicato.











