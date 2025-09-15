Serie A, Diretta Verona Cremonese, streaming video tv: gli scaligeri vogliono interrompere la striscia positiva degli ospiti (15 settembre 2025)

DIRETTA VERONA CREMONESE (RISULTATO 0-0): GIOVANE PERICOLOSO!

Inizia il match tra Verona e Cremonese. Bradaric profondo, non ci può arrivare Giovane. Orban da lontano, conclusione debole. Serdar per Orban che calcia a giro ma non trova la porta. Bel cross di Vandeputte, Sanabria di testa non trova la porta. Palla lunga in area per Giovane che riesce solo ad allungarla. Serdar per Giovane in area, salva tutto Audero chiudendo in angolo. Serdar per Giovane che sposta e calcia, la sfera sfiora il palo. Orban in mezzo per Giovane, grandissimo salvataggio di Baschirotto. (agg. Umberto Tessier)

DOVE VEDERE DIRETTA VERONA CREMONESE, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Verona Cremonese potrete farlo grazie ad un abbonamento a DAZN. Quesot iv permetterà anche di vedere la diretta streaming su qualsiasi dispositivo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI!

Ora passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Verona Cremonese, in questo modo vedremo insieme i numeri e i trend che potremmo mostrare per capire chi tra le due compagini ha il favore o meno del pronostico. L’Hellas segna poco, con una media sotto il gol a partita e un xG intorno a 0,9, e compensa con una difesa che regge discretamente, incassando circa 1,2 reti in media.

La Cremonese, invece, produce leggermente di più, con un gol segnato a gara e un xG che arriva a 1,1, ma concede anche più spazi dietro, con oltre 1,4 reti subite. Il quadro mostra quindi una partita che potrebbe restare chiusa e decidersi sugli episodi, con il Verona più attento in copertura e la Cremonese più incline a cercare spunti offensivi anche a costo di scoprirsi. Basterà questo per portare a casa i tre punti per una delle due squadre? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Verona Cremonese, non manca molto al fischio di inizio e di conseguenza al commento live!

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Sarr, Akpa-Akpro, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Niasse, Bella-Kotchap, Ajayi, Al-Musrati, Vermesan. Allenatore: Paolo Zanetti. CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria. A disposizione: Silvestri, Nava, Vardy, Johnsen, Moumbagna, Morante, Vazquez, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Grassi, Lordkipanidze, Folino. Allenatore: Davide Nicola. (agg. Gianmarco Mannara)

OSPITI A PUNTEGGIO PIENO

L’obiettivo delle due squadre è lo stesso, ma fin qui l’avvio di campionato è totalmente differente. Per questo è ancora più interessante vedere la diretta Verona Cremonese, in programma lunedì 15 settembre 2025 alle ore 18:30.

Il Verona ha rischiato di uscire con l’Audace Cerignola in Coppa Italia, salvo poi passare il turno ai calci di rigore. In Serie A invece il debutto è stato con l’Udinese con tanto di 1-1 mentre con la Lazio è arrivata la sconfitta per 4-0.

La Cremonese invece è a punteggio pieno in campionato. L’inizio della stagione non è stato felicissimo poiché è arriva all’eliminazione in Coppa Italia per mano del Palermo, ma in Serie A la Cremo è a punteggio pieno avendo battuto Milan e Sassuolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI VERONA CREMONESE

Il Verona si schiererà in campo con il modulo 3-5-2 con Montipò in porta, protetto dal terzetto Nunez, Nelsson e Frese. A centrocampo spazio a Cham, Serdar, Al Musrati, Akpa Akpro e Bradaric con Giovane e Orban in attacco.

La Cremonese risponderà con lo stesso identico assetto tattico. Audero tra i pali, difeso da Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. Gli esterni saranno Zerbin e Pezzella con Collocolo, Bondo e Vandeputte in mediana. Davanti Vazquez e Sanabria.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VERONA CREMONESE

Il Verona parte con i favori del pronostico a 2.55 contro il pareggio a 3.00 e il 2 fisso per la Cremonese a 3.05. Gol e No Gol rispettivamente a 2 e 1.75.