DIRETTA VERONA EMPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Il posticipo del lunedì ci propone la diretta Verona Empoli Primavera, una partita con pochissima tradizione ma che dal campionato 2021-2022 in poi è diventata un appuntamento fisso nel Campionato Primavera 1. Il Verona vinse con un 2-1 casalingo il match di sabato 28 agosto 2021, ma da quel momento in poi non ha più raccolto successi: il bilancio successivo è infatti di tre vittorie per l’Empoli e altrettanti pareggi.

Non stupisce allora notare che al Centro Sportivo di Petroio – Vinci la partita d’andata di questo campionato, disputata domenica 22 settembre scorso, vide la vittoria per 2-0 dei padroni di casa dell’Empoli, grazie in particolare alla doppietta di Salvatore Monaco, che visse un pomeriggio da ricordare. I toscani quindi cercano conferme, mentre il Verona deve cercare di cambiare il trend del testa a testa: esigenze opposte, quale avrà la meglio nella diretta Verona Empoli Primavera? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VERONA EMPOLI PRIMAVERA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Anche questo posticipo del lunedì gli amanti del campionato Primavera potranno goderselo guardando anche Verona Empoli Primavera su Sportitalia per la tv o in diretta streaming sui cellulari tramite il sito internet

VERONA EMPOLI PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI?

Calcio d’inizio fissato per lunedì 3 febbraio 2025 alle ore 15:00 per la diretta Verona Empoli Primavera. All’Antistadio Guido Tavellin i giovani scaligeri di mister Sammarco cercheranno di migliorare ulteriormente il proprio piazzamento in classifica occupando ora l’ottavo posto con trentadue punti come la Lazio U20, settima forza del campionato Primavera 1. Tornati a muoversi in graduatoria con il pareggio maturato sul campo della Sampdoria Under 20, l’Hellas vorrebbe forse accorciare il divario che la separa dai primi posti validi per i playoff Scudetto occupati da Milan e Juventus a cinque lunghezze di distanza.

Discorso differente invece quello che riguarda l’Empoli Primavera, decisamente più attardato nelle retrovie. I giovani azzurri sono sempre in zona retrocessione occupando la prima casella utile per i playout in diciassettesima posizione con i loro ventitre punti. L’obiettivo per i ragazzi guidati dal tecnico Alessandro Birindelli sarebbe quantomeno quello di scavalcare il Cesena Under 20 distante solo un punto e non rischiare quindi di non mantenere la categoria anche nella prossima stagione..

DIRETTA VERONA EMPOLI PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico Sammarco non dovrebbe discostarsi molto dal 3-5-2 con Zouaghi, Nwanege, Kurti, Nwachukwu, Agbonifo, Szimionas, Dalla Riva, Pavanati, De Battisti, Monticelli e Vermesan visto nel pari contro la Sampdoria U20 se parliamo di probabili formazioni per la diretta Verona Empoli Primavera. Qualche cambiamento ce lo si può invece aspettare dal solito speculare modulo 3-5-2 del tecnico Alessandro Birindelli con Seghetti, Bembnista, Falcusan, Tosto, Olivieri, Barsotti, Bacci, Matteazzi, El Biache, Konate e Gravelo sconfitto dall’Atalanta U20 soltanto qualche giorno fa.