Diretta/ Verona Empoli (risultato 0-0) video streaming tv: le formazioni, via! (28 maggio 2023)

DIRETTA VERONA EMPOLI (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

In procinto di iniziare la diretta di Verona Empoli, gara valevole per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare le statistiche che accompagnano la partita in programma allo stadio “Bentegodi” di Verona. Gara vitale per gli scaligeri che, a quota trenta punti (sette vittorie, nove pareggi, venti sconfitte), rincorrono una salvezza oggi distante una sola lunghezza. La quartultima piazza, infatti, è dietro l’angolo ma con soli 180 minuti a disposizione non si possono commettere passi falsi.

I toscani di mister Zanetti, invece, arrivano a questa sfida dopo il poker rifilato alla Juventus e, a quota 42 punti (dieci vittorie, dodici pareggi, quattordici sconfitte), hanno brindato anticipatamente al mantenimento della categoria. Adesso leggiamo le formazioni ufficiali di Verona Empoli, poi si gioca! VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Terracciano, Sulemana, Veloso, Depaoli; Ngonge, Tameze; Djuric. A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Faraoni, Verdi, Hrustic, Ceccherini, Braaf, Abildgaard, Kallon, Gaich, Coppola, Cisse, Joselito, Cazzadori. Allenatore: Marco Zaffaroni. EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Haas; Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi; Piccoli. A disposizione: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, Henderson, Satriano, Pjaca, Ignacchiti, Destro, Tonelli, Stojanovic, Angori, Vignato. Allenatore: Paolo Zanetti. (Giulio Halasz)

VERONA EMPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Empoli sarà disponibile su DAZN, telecronaca affidata a Ricky Buscaglia, commento tecnico di Fabio Bazzani. Gara visibile tramite Smart TV, console (PS4, PS5 o XBOX One), in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. Il match inoltre è visibile su Sky sul canale 214.

TESTA A TESTA

Sarà fondamentale la diretta di Verona Empoli, sfida che conta solo per gli scaligeri alla disperata rincorsa di una salvezza difficile da ottenere, soprattutto perché nelle ultime partite il Verona è rimasto a secco contro Torino e Atalanta, dopo una vittoria nello scontro diretto con il Lecce che aveva rivitalizzato le speranze di permanenza in A. Empoli che arriva invece all’appuntamento esaltato dalla storica vittoria per 4-1, con 10 punti ottenuti nelle ultime 4 partite che hanno reso più che tranquilla la salvezza dei toscani, comunque già vicina anche prima della matematica certezza.

All’andata pari 1-1 tra le due squadre in casa dei toscani nel match disputato il 31 agosto scorso, il 22 novembre 2021 il Verona ha vinto 2-1 nell’ultimo precedente casalingo contro l’Empoli. Sarà la sfida numero 25 tra le due formazioni, con un bilancio nei 24 precedenti totali di 10 successi azzurri, 7 pareggi e 7 affermazioni venete. Parlando delle sole gare giocate in Toscana, 11, sono 6 le vittorie Empoli a fronte di 2 successi dell’Hellas e 4 pareggi, a Verona 4 vittorie empolesi, 3 pareggi e 5 vittorie scaligere. (agg. di Fabio Belli)

TOSCANI GIÀ CERTI DI RIMANERE IN SERIE A

Verona Empoli, in diretta domenica 28 maggio 2023 alle ore 12.30 presso lo stadio “Bentegodi” di Verona, sarà una sfida valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A. Si tratta di una gara di fondamentale importanza per la corsa salvezza.

I padroni di casa, infatti, dopo la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, devono necessariamente ottenere l’intera posta in palio per rimanere agganciati al treno salvezza. Per gli ospiti di mister Zanetti, invece, il roboante successo casalingo contro la Juventus è stato solo la ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria culminata con una salvezza anticipata e tanti giovani messi in mostra.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA EMPOLI

Paulo Sousa e Dionisi alle prese con gli ultimi ballottaggi della vigilia, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Verona Empoli. Partiamo dai padroni di casa: il tecnico Zaffaroni dovrà fare a meno dei lungodegenti Dawidowicz, Doig, Lazovic ed Henry, ai quali domenica scorsa si sono aggiunti Lasagna e Duda. Qualche dubbio, invece, sulle condizioni di Magnani che, in caso di forfait, sarà rimpiazzato da Ceccherini. Per i toscani di mister Zanetti, invece, fuori causa gli squalificati Bandinelli e Parisi oltre agli infortunati De Winter, Marin e Walukiewicz.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta tv di Verona Empoli secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie alle quote proposte da Snai: la vittoria dei veneti padroni di casa è a 1.65, il pareggio è a 3.90 mentre il successo ospite paga 5 volte la posta. Equilibrio nelle quote sulle reti: Gol a 1.83 e No Gol a 1.87.











