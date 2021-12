Diretta Verona Empoli/ Streaming video tv: una bella sfida in Coppa Italia

DIRETTA VERONA EMPOLI: SCONTRO EQULIBRATO!

Verona Empoli, diretta dall’arbitro Federico Dionisi presso lo stadio Marcantonio Bentegodi della città veneta, si giocherà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 15 dicembre 2021, per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021-2022. La diretta di Verona Empoli, partita unica con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di pareggio, ci offrirà una sfida davvero intrigante fra due delle migliori realtà del campionato di Serie A in corso, di conseguenza anche in Coppa Italia la sfida tra Verona ed Empoli potrebbe essere sfiziosa, anche perché non ci saranno troppi condizionamenti legati a un campionato più che sereno.

Il Verona è ormai al terzo anno consecutivo su ottimi livelli, a Juric a Tudor: domenica pomeriggio è arrivata una sconfitta contro l’Atalanta che comunque non ridimensiona l’Hellas, che sembra ancora una volta destinato a un campionato di buonissimo livello. L’Empoli è invece senza ombra di dubbio assoluta rivelazione del campionato: neopromossa con 26 punti, addirittura a ridosso della zona Coppe europee e con il fresco colpaccio a Napoli dopo quello ottenuto ad inizio campionato pure contro la Juventus. In palio c’è un ottavo di lusso contro l’Inter, anche per questo Verona Empoli pronte di farci divertire…

DIRETTA VERONA EMPOLI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Empoli sarà proposta in chiaro per tutti su Italia 1, che seguirà tutte le partite dei sedicesimi di finale. Di conseguenza, sarà possibile seguire questo incontro anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Mediaset Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI VERONA EMPOLI

Disegnare le probabili formazioni di Verona Empoli potrebbe essere complicato, perché molto dipenderà da quanto turnover vorranno effettuare i due allenatori. Per Igor Tudor si potrebbe pensare a un modulo 3-4-2-1, con questi possibili titolari: Pandur in porta; difesa a tre composta da Casale, Ceccherini e Magnani; a centrocampo da destra a sinistra Faraoni, Tameze, Miguel Veloso e Lazovic; nel reparto offensivo infine Barak e Cancellieri a supporto della prima punta Lasagna.

Per l’Empoli di Aurelio Andreazzoli il modulo di riferimento potrebbe invece essere il 4-3-1-2: ipotizziamo Ujkani in porta e davanti a lui la difesa a quattro composta da Stojanovic, Tonelli, Viti e Parisi; a centrocampo i titolari potrebbero essere Haas, Ricci e Bandinelli; infine in attacco potremmo schierare Bajrami trequartista a supporto delle due punte Cutrone e La Mantia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Verona Empoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai per osservare che i padroni di casa veneti sono nettamente favoriti, infatti il segno 1 è proposto a 1,87 mentre poi si sale a quota 3,80 in caso di pareggio (naturalmente segno X) oppure a 3,65 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio dell’Empoli.

