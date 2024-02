DIRETTA/ Verona Fiorentina Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (4 febbraio 2024)

DIRETTA VERONA FIORENTINA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mancano ormai pochi minuti alla diretta di Verona Fiorentina Primavera. Per i giovani scaligeri continua l’inseguimento ai playoff, ma c’è stato un calo nelle ultime due giornate: il Verona veniva da quattro vittorie consecutive ma ha fatto un punto nelle ultime due, perdendo contro il Lecce penultimo in classifica e tornando a cadere dopo due mesi. Sicuramente il trend è migliorato rispetto alla prima parte di stagione: due vittorie in 13 turni e poi improvvisamente 4 nelle ultime sei, ma c’è ancora molto da fare soprattutto in trasferta, anche se le vittorie esterne sono tre e cioè lo stesso numero delle affermazioni in casa, dove però abbiamo una sola sconfitta.

Diretta/ Torino Salernitana (risultato 0-0) streaming video tv: primo tempo senza emozioni (4 febbraio 2024)

La Fiorentina è certamente una versione molto peggiore rispetto a quella dello scorso anno, però appare in ripresa dalla metà di dicembre: dopo un periodo di ben sei giornate senza vittorie (con quattro sconfitte) i giovani viola hanno infilato quattro affermazioni in 7 turni, pareggiando due volte e perdendo solo contro il Lecce, in casa. Il rendimento esterno dice che la Fiorentina non perde dal 26 novembre, e ha 5 vittorie e altrettante sconfitte senza pareggi; la differenza reti è in positivo, non così in casa. Adesso vedremo cosa ci dirà il campo: possiamo finalmente metterci comodi perché ci siamo, la diretta di Verona Fiorentina Primavera comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Napoli Verona streaming video tv: partenopei per rilanciarsi (Serie A, 4 febbraio 2024)

VERONA FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Fiorentina Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Verona Fiorentina Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solocalcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

Probabili formazioni Napoli Verona/ Quote, tornano Zambo Anguissa e Kvaratskhelia (Serie A, 4 febbraio 2024)

VERONA FIORENTINA PRIMAVERA: PARTITA DELICATA!

Verona Fiorentina Primavera, in diretta domenica 4 febbraio 2024 alle ore 13.00 presso il Sinergy Stadium di Verona, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato Primavera 1. Viola in serie sì e in lenta ma costante risalita in classifica, la Fiorentina è reduce da 6 risultati utili consecutivi in campionato, quattro vittorie e due pareggi, l’ultimo in casa contro il Frosinone in cui i toscani hanno perso però un’occasione per migliorare ulteriormente contro l’ultima della classe.

Dall’altra parte il Verona è reduce da una sconfitta in casa del Lecce che ha lasciato gli scaligeri a quota 26 punti, a quattro lunghezze di distanza dalla zona play off. Un esame fallito dai gialloblu che con una vittoria si sarebbero candidati in maniera tangibile per un piazzamento nella post season, il ko in casa dei salentini ha invece spezzato una serie di sette risultati utili consecutivi per i veneti, che dovranno fare attenzione ai Viola che in trasferta arrivano invece da ben quattro vittorie consecutive.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Verona Fiorentina, match che andrà in scena al Sinergy Stadium di Verona. Per il Verona, Paolo Sammarco schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Toniolo; Nwanege, Calabrese, Corradi; Patanè, Dalla Riva, D’Agostino, Cisse, Rigo; Pavanati; Diao. Risponderà la Fiorentina allenata da Daniele Galloppa con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Vannucchi, Vigiani, Biagetti, Baroncelli, Scuderi, Fortini, Falconi, Vitolo, Denes, Sene, Rubino.

VERONA FIORENTINA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Verona Fiorentina Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA