Diretta/ Verona Fiorentina Primavera, streaming video tv: outsider a confronto

DIRETTA VERONA FIORENTINA PRIMAVERA: SFIDA IN EQUILIBRIO

Verona Fiorentina, in diretta domenica 17 ottobre 2021 alle ore 12.30 presso l’Antistatico Guido Tavellin, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Outsider a confronto nella sfida tra due squadre che al momento sono appaiate a quota 4 punti in classifica. Il Verona dopo una buona partenza con 4 punti in 2 partite è incappato in due sconfitte consecutive, pagando lo scotto del salto di categoria e cadendo prima in casa contro un’altra neopromossa, il Lecce, e poi sul campo della capolista Roma in un impegno comunque da calendario molto complicato.

Dall’altra parte la Fiorentina Primavera ha iniziato il suo cammino nella nuova stagione al rallentatore, ottenendo solo un punto nelle prime tre uscite di campionato. Prima della sosta però i Viola sono riusciti a rompere il tabù con la prima vittoria, andando a piegare in casa di misura il Sassuolo grazie a una rete messa a segno da Lucchesi a metà ripresa. Un gol importante anche dal punto di vista del morale, ma per evitare le ansie da bassa classifica della scorsa stagione la formazione allenata da Alberto Aquilani cercherà una svolta sul piano della continuità proprio a partire da questa trasferta scaligera.

DIRETTA VERONA FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Fiorentina Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su SI Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Verona Fiorentina Primavera, match che andrà in scena all’Antistadio Guido Tavellin. Per il Verona, Nicola Corrent schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Patuzzo; Coppola, Terracciano, Berbardi, Calabrese; Schirone, Pierobon, Squarzoni; Florio, Bragantini, Bosilj. Risponderà la Fiorentina allenata da Alberto Aquilani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Fogli; Frison, Rocchetti, Kayode, Egharevba; Bianco, Corradini, Agostinelli; Gori, Di Stefano, Lucchesi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Antistatico Guido Tavellin, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Verona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.



