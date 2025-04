DIRETTA VERONA FIORENTINA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo pronti a vivere la diretta Verona Fiorentina Primavera: riguardo i precedenti tra queste due squadre possiamo dire che il bilancio è nettamente a favore dei viola, che nell’agosto 2020 erano anche riusciti a vincere la partita più importante, ovvero la finale di Coppa Italia. Match posticipato a causa del Covid, giocato a porte chiuse e vinto dalla squadra allenata da Alberto Aquilani, grazie al gol messo a segno da Eduard Dutu. In generale il Verona non batte la Fiorentina dal settembre 2017: era stato un successo casalingo firmato da Aleksejs Saveljevs, da quel momento i viola hanno ottenuto sei vittorie consecutive e sette in nove partite, con due pareggi.

L’ultimo colpo esterno che la Fiorentina sia riuscita a centrare sul campo del Verona risale al marzo 2023: nel secondo tempo Lorenzo Lucchesi aveva portato in vantaggio i gigliati, nel finale la punizione di Filippo Distefano aveva chiuso i conti e in pieno recupero non era servita la rete scaligera a firma Federico Caia, su calcio di rigore. Anche oggi il trend sarà rispettato? Stiamo per scoprirlo insieme, lasciamo che a parlare sia il campo perché finalmente la diretta Verona Fiorentina Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA VERONA FIORENTINA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Verona Fiorentina Primavera, vi basterà semplicemente collegarvi sul canale 60 di Sportitalia. Anche la diretta streaming sarà offerta da Sportitalia attraverso l’applicazione o il sito di Sportitalia.

VERONA FIORENTINA PRIMAVERA, RENDIMENTI OPPOSTI

Due formazioni che arrivano da momenti completamente opposti: la diretta Verona Fiorentina Primavera potrebbe darci tante indicazioni al netto del rendimento recente delle squadre. Si giocherà domenica 6 aprile 2025 alle ore 13:00.

I gialloblu hanno vinto ben quattro delle ultime cinque partite vale a dire quelle contro Torino, Milan, Lazio e Genoa con 12 gol fatto e un solo subito, quello dai liguri. L’unico passo falso in queste settimana è stato a Lecce, sconfitta per 1-0.

La Fiorentina Primavera sta crollando a picco. Dopo tre vittorie di fila, i Viola ne hanno perse quattro con Sassuolo, Inter, Juventus e Empoli, rialzando solo parzialmente la china in occasione del pareggio casalingo col Cesena.

LE PROBABILI FORMAZIONI VERONA FIORENTINA PRIMAVERA

Il Verona Primavera scenderà in campo con il modulo 3-5-2. In porta Magro, difeso dal trio Nwaneeg, Kurti e Nwachukwu. A centrocampo spazio a Agbonifo, Szimionas, Dalla Riva, Pavanti e De Battisti. Davanti Monticelli-Vermesan.

La Fiorentina Primavera risponde con il 4-2-3-1 con Leonardelli tra i pali. Pacchetto arretrato formato da Trapani, Kouadio, Elia e Scuderi con Harder-Keita a centrocampo. In attacco Braschi con alle spalle Balbo Vieira, Rubino e Caprini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VERONA FIORENTINA PRIMAVERA

La squadra favorita per vincere è la Fiorentina, ma di pochissimo, ovvero a 2.45 contro i 2.50 dell’1 per il Verona. Il pareggio è dato a 3.45 mentre Gol e No Gol rispettivamente a 1.60 e 2.30.