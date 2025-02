DIRETTA VERONA FIORENTINA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci alla diretta Verona Fiorentina: spicca immediatamente l’enorme differenza tra le due difese, con l’Hellas che ha subito esattamente il doppio dei gol incassati invece dalla Fiorentina in questo campionato, cioè 54 contro 27. I viola tuttavia non sono più quelli dell’autunno: per Raffaele Palladino solamente tre vittorie nelle ultime undici partite giocate, più due pareggi e quindi ben sei sconfitte, oltre il 50%. Curiosamente, è lo stesso identico rendimento del Verona: questo significa che da quasi tre mesi a questa parte le due squadre stanno tenendo lo stesso ritmo.

Il che evidentemente può essere una buona notizia per gli scaligeri, decisamente meno per i gigliati; all’andata invece si era nel pieno del miglior momento della Fiorentina, che infatti domenica 10 novembre scorso vinse per 3-1 allo stadio Artemio Franchi. I veneti riusciranno prendersi la rivincita? Lo scopriremo insieme quando finalmente le due squadre faranno il loro ingresso in campo, cioè tra pochi minuti: comincia la diretta Verona Fiorentina! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VERONA FIORENTINA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

I possessori di un abbonamento in regola per DAZN avranno modo di seguire dall’inizio alla fine la diretta Verona Fiorentina in streaming. In televisione la gara sarà visibile sul canale Zona Dazn 214 nel caso in cui siate anche iscritti a Sky ed allora potrete vederla pure su Sky Go.

VERONA FIORENTINA, LA VITTORIA MANCA DA DUE GARE

La diretta Verona Fiorentina è programmata per domenica 23 febbraio 2025 alle ore 15:00. Presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi si stanno per scontrare due società che appaiono leggermente in affanno da un paio di settimane. Sia i veneti che i toscani hanno infatti rimediato due sconfitte consecutive negli ultimi impegni disputati in campionato, venendo staccate o superate dalle rivali che inseguono i medesimi obiettivi. I gialloblu hanno perso nettamente con l’Atalanta prima e di misura col Milan a San Siro poi, senza quindi più migliorare la sedicesima posizione ancora occupata con ventitre punti.

I gigliati di mister Palladino stanno invece pagando caro le battute d’arresto rimediate contro l’Inter al Meazza e più recentemente in casa al Franchi contro il Como. Quest’ultima in particolare potrebbe aver lasciato il segno se si pensa che i lariani sono decisamente più attardati in classifica e stanno ancora cercando di rimanere il più lontano possibile dalla zona retrocessione. I viola devono quindi ritrovare i tre punti da aggiungere ai suoi quarantadue già posseduti in modo tale da risalire dalla sesta posizione e puntare a dare del filo da torcere a Lazio e Juventus, oltre a distanziarsi dal Milan e dal Bologna.

DIRETTA VERONA FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della dietta Verona Fiorentina dobbiamo sottolineare la squalifica di Bradaric e gli infortuni di Frese, Serdar, Tengstedt ed Harroui per mister Zanetti che a questo punto dovrebbe quindi proporre un 3-4-2-1 con Montipò, Dawidowicz, Coppola, Ghilardi, Tchatchoua, Niasse, Duda, Lazovic, Suslov, Kastanos e Sarr. Anche mister Palladino non potrà schierare lo squalificato Gosens e non avrà a disposizione ancora una volta nè Adli nè Bove per puntare dunque sul 4-2-3-1 con De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi, Cataldi, Mandragora, Folorunsho, Fagioli, Beltran e Kean.

DIRETTA VERONA FIORENTINA, LE QUOTE

Le quote presentate dai bookmakers come ad esempio Sisal sembrano puntare verso un solo vincitore se si guarda all’esito finale della diretta Verona Fiorentina. Il 2 è infatti il segno pagato meno, ovvero a 1.85, indicando i toscani come possibili vincitori di questa disputa dato che l’1, e cioè il successo degli scaligeri, viene invece quotato addirittura a 4.25. Più facile che la contesa termini invece con un pareggio se si pensa che l’x è pagato a 3.40.