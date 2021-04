Diretta Verona Fiorentina/ Streaming video tv: la Viola è in bilico (Serie A)

DIRETTA VERONA FIORENTINA: I VIOLA DEVONO VINCERE!

Verona Fiorentina, in diretta dallo stadio Marcantonio Bentegodi della città veneta alle ore 20.45 di questa sera, martedì 20 aprile 2021, sarà l’anticipo chiamato ad aprire la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, che si disputa in turno infrasettimanale. Partita delicata soprattutto per gli ospiti, così si presenta la diretta di Verona Fiorentina: la Viola di Beppe Iachini arriva infatti dalla sconfitta contro il Sassuolo e soprattutto ha soli 30 punti in classifica, che lasciano la Fiorentina in una posizione molto scomoda in ottica salvezza, potendo vantare solamente cinque lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto del Cagliari.

Servirà dunque fare punti anche su un campo difficile come il Bentegodi, magari approfittando di un Verona che sembra francamente avere perso lo smalto degli ultimi mesi – ad esempio sabato scorso ha perso contro la Sampdoria calando nettamente nel secondo tempo. Il giudizio sull’Hellas di Ivan Juric resta largamente positivo, ma ora c’è da chiudere bene la stagione: che cosa ci dirà Verona Fiorentina?

DIRETTA VERONA FIORENTINA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Fiorentina sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati a Sky Sport, perché questa sarà una delle sette partite della giornata di Serie A trasmesse sulla televisione satellitare. Di conseguenza, sarà disponibile solo agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, tramite il servizio offerto da sito o app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA FIORENTINA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Verona Fiorentina. Per l’Hellas di Ivan Juric ci aspettiamo il consueto 3-4-2-1 nel quale Zaccagni e Barak agiranno a supporto della prima punta, che potrebbe essere Lasagna oppure Salcedo. A centrocampo c’è un dubbio tra Sturaro e Ilic in una linea mediana che per il resto dovrebbe vedere in azione Faraoni, Tameze e Lazovic, infine in difesa Dimarco e Magnani si giocano il posto a fianco di Gunter e Ceccherini per completare la difesa a tre davanti a Silvestri. La Fiorentina ha Milenkovic squalificato, dunque Beppe Iachini dovrebbe schierare Martinez Quarta, Pezzella e uno tra Caceres e Igor nella retroguardia a tre davanti a Dragowski. Nel centrocampo viola a cinque ecco l’ex Amrabat, Castrovilli e Biraghi, ma ci sono aperti due ballottaggi, cioè Venuti-Malcuit e Pulgar-Bonaventura, infine per completare il 3-5-2 della Fiorentina non dovrebbero esserci dubbi su Ribery e Vlahovic in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Verona Fiorentina in base alle quote dell’agenzia Eurobet. Regna l’incertezza e di conseguenza il segno 1 è proposto a 2,65 mentre in caso di segno 2 si raggiungerebbe quota 2,75. Più remunerativo il pareggio, perché il segno X è quotato a 3,20 volte la posta in palio.



