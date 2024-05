DIRETTA/ Verona Fiorentina video streaming tv: i viola comandano nello storico (Serie A, 5 maggio 2024)

DIRETTA VERONA FIORENTINA: TESTA A TESTA

Sicuramente è stuzzicante la storia che precede la diretta di Verona Fiorentina, proviamo allora a riassumerla almeno per sommi capi. I precedenti sorridono ai viola: ad esempio, considerando solamente le partite disputate nel campionato di Serie A, ecco che si contano ben 31 vittorie per la Fiorentina a fronte di 20 pareggi e appena 14 affermazioni per l’Hellas Verona, che tra l’altro negli ultimi anni ha sempre fatto tanta fatica contro i gigliati. Possiamo infatti aggiungere che l’ultima vittoria del Verona risale a domenica 24 novembre 2019, quando gli scaligeri sconfissero per 1-0 la Fiorentina allo stadio Marcantonio Bentegodi.

Diretta/ Fiorentina Cagliari Primavera (risultato 1-0) video streaming tv: gol di Baroncelli! (5 maggio 2024)

Da allora sono state disputate altre otto partite e il bilancio è di quattro vittorie per i viola e quattro pareggi e, come se non bastasse, il trend si è fatto ben più netto con le ultime tre vittorie consecutive per la Fiorentina, compresa quella di domenica 17 dicembre scorso allo stadio Artemio Franchi nella sfida d’andata del campionato in corso. Otto giorni prima di Natale, a far festeggiare il pubblico viola di casa fu il gol di Lucas Beltran al 78’ minuto, che decise una partita a lungo bloccata. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Inter Verona Primavera (risultato finale 3-3): emozioni fino all'ultimo istante! (4 maggio 2024)

VERONA FIORENTINA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Se avete il desiderio di assistere alla diretta Verona Fiorentina, l’unica opportunità è quella di farlo attraverso l’abbonamento a Dazn.

Se non potete seguire la gara in televisione non c’è problema: l’applicazione di Dazn è scaricabile ovunque e dunque potrete seguire la sfida sul dispositivo che preferite.

VERONA FIORENTINA, SERVE UNA SVOLTA

Una cosa è certa: al Bentegodi non mancheranno motivazioni. La diretta Verona Fiorentina, che si giocherà domenica 5 maggio alle ore 15:00, vede due formazioni che hanno bisogno di punti per motivi diversi. Gli scaligeri rincorrono la salvezza mentre la Viola punta al settimo posto occupato dalla Lazio, reduce dal 2-2 di Monza.

Diretta/ Fiorentina Bruges (risultato finale 3-2): Nzola toglie le castagne dal fuoco! (2 maggio 2024)

I gialloblu hanno perso due delle ultime cinque ovvero la sfida in casa col Genoa e la trasferta con la Lazio, rimediando con 5 punti tra Cagliari, Atalanta e soprattutto Udinese dove sono arrivati tre punti. La Fiorentina, vittoria col Brugge in Conference League a parte, ha riscattato l’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Atalanta vincendo per 5-1 contro il Sassuolo, senza troppi problemi.

VERONA FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Finalmente ci siamo quasi e la diretta Verona Fiorentina avrà inizio. Prima del fischio di Rapuano, andiamo a consultare le probabili formazioni. Il Verona scenderà in campo col 4-3-2-1 con Montipò in porta, difesa a quattro composta da Centonze, Coppola, Magnani e Tchatchoua. Folorunsho e Serard saranno mezzali con Duda regista. Suslov e Lazovic supporteranno Noslin La Fiorentina scende in campo con il modulo 4-2-3-1 con cui Italiano si è trovato bene negli ultimi mesi. Tra i pali ecco Christensen, pacchetto arretrato formato da Faraoni, Martinez Quarta, Milenkovic e Parisi. Duo di centrocmapo con Maxime Lopez e Duncan. Ikonè, Barak e Kouame saranno i trequartisti alle spalle di Nzola.

LE QUOTE DI VERONA FIORENTINA: SU CHI SCOMMETTERE?

Eccoci all’appuntamento con le quote per le scommesse, questa volta di Verona Fiorentina. La squadra favorita è quella ospite a 2.38 con la vittoria dei padroni di casa a 3.10 e la X a 3.20.

L’Over 2.5 è offerto dai bookmakers a 2.10 contro l’1.73 dell’Under alla stessa soglia. Stessa identica quota tra Gol e No Gol (1.91).

© RIPRODUZIONE RISERVATA